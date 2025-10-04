Yooka-Replaylee: Im Dezember gibt es das Spiel samt Extras auch physisch

Der kunterbunte Plattformer Yooka-Replaylee, das Remake des beliebten Yooka-Laylee, bekommt eine schicke physische Edition. Wie Entwickler Playtonic Games und Publisher PM Studios bekanntgegeben haben, erscheint diese am 18. Dezember 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Zum Preis von 49,99€ enthält die Box-Version nicht nur das Spiel selbst (auf Cartridge bei der Switch 2), sondern auch ein sammelwürdiges Poster mit der Spielweltkarte sowie ein Sticker-Pack mit den beliebten Charakteren. Perfekt für Fans, die ihre Sammlung erweitern oder ein nostalgisches Weihnachtsgeschenk suchen.

Digital geht es bei Yooka-Replaylee deutlich früher los

Wer hingegen nicht warten möchte, kann schon ab dem 9. Oktober digital loslegen. Dann erscheint die digitale Version für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC (Steam) zu einem Preis von 29,99€. Das liebevoll überarbeitete Remake bringt modernisierte Grafik, überarbeitete Steuerung und einige Quality-of-Life-Verbesserungen – ideal, um Yooka und Laylee in neuem Glanz wiederzuentdecken.