Yooka-Replaylee erscheint im Oktober mit zahlreichen Neuerungen

Das Entwicklerstudio Playtonic hat offiziell angekündigt, dass Yooka-Replaylee, die erweiterte Neuauflage des beliebten 3D-Platformers von 2017, am 9. Oktober 2025 erscheint. Der Titel wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie den PC veröffentlicht.

Zum Yooka-Sparpreis nochmal eine Runde

Die neue Version bringt eine ganze Reihe an Verbesserungen und frischen Inhalten mit: Neben remixten Herausforderungen, in denen unter anderem auch der legendäre Shovel Knight zurückkehrt, dürfen sich Spieler auf eine größer erweiterbare Karte, eine neue Sammelwährung, ein überarbeitetes Rextro Arcade, sowie auf deutlich mehr Customization-Optionen freuen. Damit richtet sich das Spiel sowohl an Fans des Originals als auch an Neueinsteiger, die ein modernes Collectathon-Erlebnis suchen.

Preislich liegt die digitale Version bei 28,99 €. Besitzer des Originals erhalten zudem einen Rabatt von 30%, sofern sie Yooka-Replaylee innerhalb derselben Konsolenfamilie kaufen. Zusätzlich erscheint eine physische Special Edition zum Preis von 49,99 $, die sich vor allem an Sammler richtet. Mit Yooka-Replaylee möchte Playtonic an den nostalgischen Charme des Originals anknüpfen, diesen aber gleichzeitig mit modernen Mechaniken, einer erweiterten Welt und verbesserten Spielsystemen auf ein neues Level bringen. Fans klassischer 3D-Jump’n’Runs dürften hier also voll auf ihre Kosten kommen.