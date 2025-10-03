The Grinch: Christmas Adventures – Merry & Mischievous Edition jetzt erhältlich

Outright Games, einer der weltweit führenden Publisher für familienfreundliche Unterhaltung, und Dr. Seuss Enterprises, ein globales Schwergewicht im Kinder-Entertainment, feiern den offiziellen Release von The Grinch: Christmas Adventures Merry & Mischievous Edition. Die erweiterte Version ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC erhältlich und bringt pünktlich zur Weihnachtszeit frische Inhalte, neue Umgebungen und jede Menge festlichen Spielspaß.

In der Merry & Mischievous Edition schlüpfen Spieler in das ikonische Santa-Kostüm des Grinchs und begeben sich auf eine verschneite Reise durch Who-ville und darüber hinaus. Dabei erwartet sie eine Mischung aus festlicher Freude und schelmischem Chaos. Das neue DLC-Paket bietet zahlreiche Erweiterungen, darunter:

Sechs brandneue Levels, die gemeinsam mit Max erkundet werden können

Max’ Fallschirm-Fähigkeit für abenteuerliche Gleitflüge durch die Winterlandschaft sowie ein individuell anpassbares Grinch-Jetpack

Neue Schauplätze wie das Rathaus von Who-ville, die geheimnisvollen Grinch-Höhlen und die schleimigen Abwasserkanäle

Knifflige Rätsel, neue Kostüme und Gegner, darunter die unberechenbaren Lebkuchenmänner

Stephanie Malham, Managing Director von Outright Games, erklärt:

„Die Zusammenarbeit mit Dr. Seuss Enterprises ist immer wieder eine Freude. Mit der Merry & Mischievous Edition wollten wir die Magie und den Schabernack des Grinchs noch intensiver erlebbar machen – und das für die ganze Familie. Selbst die jüngsten Spieler sollen Spaß an den neuen Features haben.“

Seit seiner Erstveröffentlichung 1957 ist der Grinch ein fester Bestandteil der Feiertage. Die Geschichte von Dr. Seuss entwickelte sich zu einem weltweiten Phänomen, das Filme, Musicals, Mode und Kooperationen mit Stars inspiriert hat. The Grinch: Christmas Adventures brachte nach 16 Jahren erstmals wieder eine Videospiel-Adaption und eröffnete Familien mit Couch-Koop für zwei Spieler und kindgerechten Optionen einen spielerischen Zugang zur fantasievollen Reimwelt von Dr. Seuss.

Die Merry & Mischievous Edition von The Grinch: Christmas Adventures ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar.