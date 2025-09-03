The Grinch – Merry & Mischievous Edition auf der Gamescom angespielt mit neuen Levels, Gadgets & Weihnachtschaos

Pünktlich zur wohl festlichsten Saison des Jahres haben Outright Games, führender Publisher familienfreundlicher Unterhaltung, und Dr. Seuss Enterprises, einer der weltweit bekanntesten Anbieter von Kinderunterhaltung, einen brandneuen Trailer zu The Grinch: Christmas Adventures Merry & Mischievous Edition enthüllt.

Der Clip zeigt den Grinch in seinem neuen Santa-Outfit, doch bleibt die Frage: Will er diesmal wirklich Weihnachtsfreude nach Who-ville bringen oder plant er wieder schelmische Überraschungen? In der Merry & Mischievous Edition rasen Spielerinnen und Spieler mit dem Schlitten durch verschneite Wälder, sausen auf dem Snowboard den Mount Crumpit hinab und gleiten per Fallschirm mitten ins Herz von Who-ville, um es herauszufinden.

Das neue Gameplay-Material präsentiert außerdem Max’ dynamische Fallschirm-Fähigkeit sowie den individuell anpassbaren Jetpack des Grinch. Erstmals zu sehen sind Schauplätze wie das Rathaus von Who-ville, die unheimlichen Grinch-Höhlen und die glitschigen Abwasserkanäle. Dazu warten neue Gadgets, Rätsel, Kostüme und heimtückische Lebkuchenmänner.

The Grinch: Christmas Adventures Merry & Mischievous Edition entsteht bei Casual Brothers, wird von Outright Games veröffentlicht und erscheint am 3. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

1 von 4

Hands-On auf der Gamescom:

Auf der gamescom 2025 konnten wir The Grinch: Christmas Adventures Merry & Mischievous Edition gemeinsam in einem Meeting mit Chris Rose, Production Director bei Outright Games, anspielen. Der an sich schon sehr unterhaltsame Titel wird mit dem DLC unterhaltsam erweitert. Egal ob Neueinsteigender oder erfahrender Spielender, so bekommt jeder zur Weihnachtszeit grinchige Unterhaltung garantiert. Auch Fans der Originalgeschichte kommen auf ihre Kosten, denn diese ist als animiertes Hörbuch integriert.