Stranger Things Staffel 5: Finale Staffel zeigt düstere Wendung

Hawkins steht am Abgrund: Netflix hat den ersten offiziellen Trailer zur fünften und finalen Staffel von Stranger Things veröffentlicht und der Ton ist ernster, bedrohlicher und emotionaler denn je. Was einst als charmante Mischung aus 80er-Jahre-Nostalgie, Popkultur und Horror begann, verwandelt sich nun in ein ausgewachsenes Katastrophenszenario.

Vecna will es nochmal wissen

Die neue Staffel setzt direkt nach den Ereignissen von Staffel 4 an: Vecna (Jamie Campbell Bower) hat die Grenzen zwischen der realen Welt und dem Upside Down endgültig eingerissen. Hawkins ist nun ein belagertes Kriegsgebiet, abgeschnitten vom Rest der Welt und unter Kontrolle des Militärs, das verzweifelt versucht, die Hölle einzudämmen.

Der Trailer zeigt:

Eleven (Millie Bobby Brown) setzt ihre Kräfte ein, um Vecna aufzuspüren.

setzt ihre Kräfte ein, um Vecna aufzuspüren. Mike (Finn Wolfhard) und seine Freunde suchen fieberhaft nach einem Weg, den übermächtigen Feind zu besiegen.

und seine Freunde suchen fieberhaft nach einem Weg, den übermächtigen Feind zu besiegen. Max (Sadie Sink) wird von Lucas (Caleb McLaughlin) aus dem Krankenhaus gerettet, gejagt von einem furchterregenden Demodog.

wird von aus dem Krankenhaus gerettet, gejagt von einem furchterregenden Demodog. Will (Noah Schnapp) steht erneut im Zentrum des Schreckens, gezwungen, Vecna „ein letztes Mal“ zu helfen.

Lachmomente, Schuldramen oder Retro-Flair sucht man diesmal vergeblich – stattdessen dominiert Verzweiflung, Blut und Chaos. Wie Co-Schöpfer Ross Duffer auf Tudum erklärt: „Das Besondere an dieser Staffel ist, dass sie im Chaos beginnt. Unsere Helden haben am Ende von Staffel 4 verloren, diesmal sprintet die Geschichte von der ersten Minute an los.“

Der Showdown in Hawkins wird in acht Episoden erzählt, die in drei Etappen erscheinen:

Folgen 1–4: ab 26. November 2025

ab Folgen 5–7: ab Weihnachten

ab Finale: am 31. Dezember 2025

Das Ende einer Ära steht bevor und die letzte Staffel von Stranger Things verspricht, das emotionalste, brutalste und spektakulärste Kapitel der Erfolgsserie zu werden.