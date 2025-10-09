Skate Story: Das höllische Skate-Abenteuer erscheint im Dezember

Publisher Devolver Digital und Entwickler Sam Eng haben den finalen Releasetermin für das atmosphärische Skateboard-Abenteuer Skate Story bekannt gegeben. Das außergewöhnliche Spiel erscheint am 8. Dezember 2025 für PlayStation 5, Switch 2 und PC (via Steam). Passend dazu steht ab sofort eine kostenlose Demo im Rahmen des Steam Next Fest: October 2025 Edition zur Verfügung.

Skate durch die Hölle und finde deine Freiheit

In Skate Story übernimmt man die Rolle eines Dämons aus Glas und Schmerz, der vom Teufel höchstpersönlich einen Deal erhält:

„Skate zum Mond, verschlinge ihn und du sollst frei sein.“

Was folgt, ist eine surreale, melancholisch-schöne Reise durch die Unterwelt, bei der Spieler mit Ollies, Kickflips und Grinds durch Asche, Rauch und bröckelnde Betonlandschaften gleiten. Zwischen poetischer Symbolik und gnadenlosem Gameplay geht es nicht nur ums Skaten, sondern ums Überwinden von Angst, Schmerz und Selbstzweifeln.

Stylishe Höllenfahrt mit hypnotischem Soundtrack

Devolver Digital beschreibt Skate Story als „Skateboarding-Adventure durch neun Schichten der Unterwelt“, in der Spieler in einem Mix aus Flow, Präzision und Geduld die Zerbrechlichkeit ihres Körpers und die Rituale des Skatens meistern müssen. Begleitet wird das Erlebnis von einem psychedelischen Soundtrack des New Yorker Künstlers Blood Cultures. Und John Fio, der das Spiel in eine tranceartige Atmosphäre taucht. Die Spielwelt ist gespickt mit unheiligen Gaps, wächsernen Rails und dämonischen Kreaturen, die es entweder zu zerstören oder zu erlösen gilt. Neben actionreichen Skate-Sektionen warten kuriose Begegnungen, etwa mit einem vergesslichen Frosch, dem man helfen muss. Oder anderen verlorenen Seelen auf der Suche nach Erlösung.

Gameplay: Zerbrechlich, stylish und brutal ehrlich

Über 70 Tricks zum Freischalten, inklusive klassischer Moves wie Kickflips, Grinds oder Manuals.

zum Freischalten, inklusive klassischer Moves wie Kickflips, Grinds oder Manuals. RPG-ähnliche Progression mit Skate-Trials, neuen Decks, Wheels und Trucks.

mit Skate-Trials, neuen Decks, Wheels und Trucks. Freiform-Skateplätze in einer düsteren, surrealen Welt.

in einer düsteren, surrealen Welt. Kampf gegen Dämonen – auf dem Board oder mit Stil.

Am Ende ist Skate Story weniger ein typisches Sportspiel, sondern ein existenzialistisches Skate-Ritual, das die Balance zwischen Zerbrechlichkeit und Freiheit feiert. Mit einer Prise Punk, Schmerz und bittersüßer Schönheit.