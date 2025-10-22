skate. feiert Halloween mit dem Event „Skate-o-Ween“

EA und Entwickler Full Circle haben das gruselige Halloween-Event „Skate-o-Ween“ in ihrem Live-Service-Skateboardspiel Skate gestartet. Das saisonale Event läuft ab sofort bis zum 11. November 2025 und verwandelt San Vansterdam in eine düstere, festlich geschmückte Stadt voller Kürbisse, Grabsteine und gespenstischer Stimmung.

Erstes großes Event in Skate wird gruselig

Spieler können während des Events zahlreiche Halloween-Belohnungen freischalten, darunter creepy-cool Outfits, Halloween-Hoodies, Slip-on-Schuhe, Grüne und Rote Hexenmasken, sowie eine Zombie-Geste. Auch neue Deko-Objekte wie Jack O’Lanterns und Grabsteine für den Build Kit-Modus stehen zur Verfügung. Jede Woche kommen neue Aufgaben hinzu, deren Abschluss Schokoladenmünzen einbringt. Diese Eventwährung lässt sich im Shop gegen exklusive Skate-o-Ween-Gegenstände eintauschen. Zusätzlich gibt es beim ersten Login ein kostenloses Halloween-Kosmetikitem sowie tägliche Gratis-Währung im In-Game-Store. Das passende Event-Trailer-Video zeigt San Vansterdam im schaurigen Glanz, inklusive aller neuen Tricks, Styles und Goodies, die es zu entdecken gilt.