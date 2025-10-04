skate.: Season 1 startet mit Skate-o-Ween, neuen Marken, Events und über 20 frischen Tracks

EA und Full Circle haben die Inhalte für Season 1 von Skate vorgestellt und das Update bringt jede Menge Neues für Skater:innen: frische Events, Herausforderungen, Marken, Skate-Pässe, kosmetische Items und sogar Halloween-Feeling auf die Straßen von San Vansterdam.

Neue Spots, Marken & QoL-Verbesserungen

Mit Season 1 erwarten euch neue skatebare Bereiche, überarbeitete Deko-Locations wie The Orb und The Skateway sowie eine erste Welle an visuellen Verbesserungen. Außerdem werden zahlreiche Bugs gefixt und Qualitätsverbesserungen umgesetzt. Auch das Marken-Line-up wächst. Santa Cruz, Creature und Independent schließen sich dem Skate-Universum an.

Skate-o-Ween & 7-Ply Maple Harvest Events

Das Skate-o-Ween-Event läuft vom 21. Oktober bis 11. November, mit passenden Halloween-Outfits wie weite Hosen, klobige Schuhe und jede Menge spooky Deko. Direkt danach geht’s vom 18. November bis 2. Dezember weiter mit dem 7-Ply Maple Harvest, das im 70er-Jahre-Stil gefeiert wird. Die passenden Retro-Cosmetics gibt’s im Extravert Shop, bezahlt mit Tix, die ihr durch Challenges verdient.

Skate Pass & Herausforderungen

Neben täglichen, wöchentlichen und saisonalen Aufgaben gibt’s auch wieder den Skate Pass, wahlweise kostenlos oder als Premium-Version für 1.000 SVB.

F ree Track: 38 Stufen

38 Stufen Premium Track: 44 Stufen

Insgesamt also 82 Belohnungsstufen mit kosmetischen Items, In-Game-Währung und mehr.

Neuer Soundtrack mit 90s-Vibes

Season 1 bringt außerdem 21 neue Songs, inspiriert vom Sound der 90er. Hier eine Auswahl:

Bad Religion – Against The Grain

Dinosaur Jr. – Freak Scene

Gang Starr – Full Clip

Jane’s Addiction – Stop!

Sonic Youth – Teen Age Riot

Joey Bada$$ – Pardon Me

Ice Cube – Bop Gun (One Nation)

Naughty By Nature – It’s On

Operation Ivy – Sound System

Skegss – L.S.D (Live. Sleep. Die)

Season 1 von Skate startet am 7. Oktober 2025, also schnapp dir dein Board, check deine Tricks und mach dich bereit für die neue Ära des Street-Skatens.