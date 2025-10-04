skate.: Season 1 startet mit Skate-o-Ween, neuen Marken, Events und über 20 frischen Tracks

EA und Full Circle haben die Inhalte für Season 1 von Skate vorgestellt und das Update bringt jede Menge Neues für Skater:innen: frische Events, Herausforderungen, Marken, Skate-Pässe, kosmetische Items und sogar Halloween-Feeling auf die Straßen von San Vansterdam.
Neue Spots, Marken & QoL-Verbesserungen
Mit Season 1 erwarten euch neue skatebare Bereiche, überarbeitete Deko-Locations wie The Orb und The Skateway sowie eine erste Welle an visuellen Verbesserungen. Außerdem werden zahlreiche Bugs gefixt und Qualitätsverbesserungen umgesetzt. Auch das Marken-Line-up wächst. Santa Cruz, Creature und Independent schließen sich dem Skate-Universum an.
Skate-o-Ween & 7-Ply Maple Harvest Events
Das Skate-o-Ween-Event läuft vom 21. Oktober bis 11. November, mit passenden Halloween-Outfits wie weite Hosen, klobige Schuhe und jede Menge spooky Deko. Direkt danach geht’s vom 18. November bis 2. Dezember weiter mit dem 7-Ply Maple Harvest, das im 70er-Jahre-Stil gefeiert wird. Die passenden Retro-Cosmetics gibt’s im Extravert Shop, bezahlt mit Tix, die ihr durch Challenges verdient.
Skate Pass & Herausforderungen
Neben täglichen, wöchentlichen und saisonalen Aufgaben gibt’s auch wieder den Skate Pass, wahlweise kostenlos oder als Premium-Version für 1.000 SVB.
- Free Track: 38 Stufen
- Premium Track: 44 Stufen
Insgesamt also 82 Belohnungsstufen mit kosmetischen Items, In-Game-Währung und mehr.
Neuer Soundtrack mit 90s-Vibes
Season 1 bringt außerdem 21 neue Songs, inspiriert vom Sound der 90er. Hier eine Auswahl:
- Bad Religion – Against The Grain
- Dinosaur Jr. – Freak Scene
- Gang Starr – Full Clip
- Jane’s Addiction – Stop!
- Sonic Youth – Teen Age Riot
- Joey Bada$$ – Pardon Me
- Ice Cube – Bop Gun (One Nation)
- Naughty By Nature – It’s On
- Operation Ivy – Sound System
- Skegss – L.S.D (Live. Sleep. Die)
Season 1 von Skate startet am 7. Oktober 2025, also schnapp dir dein Board, check deine Tricks und mach dich bereit für die neue Ära des Street-Skatens.