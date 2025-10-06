Red Dead Redemption 2: Alle Infos zur Current-Gen-Version

Die lang erwarteten Current-Gen-Versionen vom zweiten Red Dead Redemption sollen laut einem bekannten Insider tatsächlich existieren und sich weiterhin in Entwicklung befinden. Das berichtet der in der Gaming-Community als zuverlässig geltende Leaker NateTheHate. Bereits seit 2022 kursieren Gerüchte über eine überarbeitete Fassung von Rockstars Open-World-Epos für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Besonders im Laufe dieses Jahres verdichteten sich die Hinweise, als derselbe Leaker behauptete, die neuen Versionen seien real und würden noch 2025 erscheinen. Trotz einiger Fehlalarme, etwa ein vermeintlicher Teaser eines Synchronsprechers, der sich später als Cast-Reunion herausstellte, hält NateTheHate weiter an seinen Aussagen fest. Auf X (Twitter) schrieb er: „Ja, sie existieren. Ich habe nur kein Update zum Veröffentlichungszeitpunkt.“

Ports für PS5, Xbox Series und Switch 2 von Red Dead Redemption 2 im Gespräch

Laut den bisherigen Informationen soll Red Dead Redemption für PS5, Xbox Series X|S und Nintendos Switch 2 erscheinen, jeweils mit technischen Verbesserungen. Während Rockstar Games sich traditionell Zeit lässt und Ankündigungen lieber über eigene Kanäle vornimmt, wäre ein kurzfristiger Release durchaus denkbar. So wurde etwa die PS4-Version des ersten Red Dead Redemption im August 2023 überraschend via Social Media angekündigt und bereits zehn Tage später veröffentlicht. Ähnlich spontan handhabte Rockstar auch die Veröffentlichung seiner GTA 6-Trailer. Aktuell ist Red Dead Redemption 2 zwar über Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar, läuft dort aber weiterhin nur mit 30 Bildern pro Sekunde und einer geringeren Auflösung als auf der Xbox Series X. Eine native PS5-Version mit verbesserter Grafik, Performance und DualSense-Unterstützung wäre also eine willkommene Aufwertung.

Ein Trost bis GTA 6

Mit dem kommenden GTA 6, das voraussichtlich erst 2026 erscheint, hätte Rockstar mit einem Remaster von Red Dead Redemption 2 eine ideale Gelegenheit, Fans die Wartezeit zu verkürzen. Sollte das Gerücht stimmen, könnten die neuen Versionen sogar noch in diesem Jahr erscheinen.