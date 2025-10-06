Pokémon: Limitierte Blu-ray-Komplettbox mit allen 23 Filmen kommt

Der Publisher polyband anime hat das finale Design der limitierten Blu-ray-Komplettbox zur Pokémon-Filmreihe enthüllt. Für Fans erscheint die sogenannte Complete Movie Collection am 28. November 2025 und kann ab sofort vorbestellt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alle 23 Pokémon-Filme in einer Box

Die Sammlung umfasst sämtliche 23 Hauptfilme der beliebten Reihe, von Der Film: Mewtu gegen Mew (1998) bis Pokemon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels (2020), jeweils mit deutscher Synchronisation. Als besonderes Highlight wird der fünfte Film, Pokemon Heroes – Der Film, erstmals in seiner originalen Bildfassung auf Blu-ray veröffentlicht. Frühere Versionen außerhalb Asiens litten unter stark verfälschten Farben, was nun korrigiert wurde.

Limitierte Edition mit Extras

Dazu enthält die Box neben allen Filmen ein 48-seitiges Booklet sowie ein exklusives Dankeschön-Goodie für Käufer. Die Veröffentlichung ist aktuell limitiert, weshalb eine frühzeitige Vorbestellung empfohlen wird, wenn ihr daran Interesse habt. Erhältlich ist die Edition bei:

Ein Klassiker zum Auftakt: Mewtu gegen Mew

Der erste Film der Reihe erzählt die Geschichte von Mewtwo, einem künstlich erschaffenen Pokémon, das sich gegen seine Schöpfer wendet und die Menschheit vernichten will. Nur Ash Ketchum und seine Freunde können das Schicksal der Welt wenden, ein Film, der bis heute als emotionaler Meilenstein des Pokémon-Franchise gilt.

Veröffentlichung: 28. November 2025

Publisher: polyband anime

Formate: Blu-ray (limitiert), DVD

Extras: 48-seitiges Booklet, Bonus-Goodie