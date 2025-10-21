Marvel Tag 2025 – Diese Woche mit gratis Material

Diese Woche ist am 25. Oktober der Marvel Tag 2025. Besucher von Fachgeschäften erwartet gratis Material und Stadt-Variant Cover von Zeichnern aus Deutschland und Europa für die neue Reihe DOOM: Herrscher der Welt!

Marvel Tag 2025 Einzelheiten

In der nächsten MCU Phase nimmt Doom bereits eine große Rolle ein, so nun auch in einer neuen Comic-Reihe. Herrscher der Welt startet am 28. Oktober und zur Feier hat Panini einiges an gratis Material parat. Darunter ein Doctor Doom-Comic, in dem es um die Zukunft oder genauer das Ende allen Seins geht, Postkarten und ein Wendeposter.

Zur ersten Ausgabe von DOOM: Herrscher der Welt gibt es insgesamt zehn Variants, von denen vier von deutschen Künstlern stammen. Nic Klein, Björn Barends, Alexander Lozano und Jonas Scharf. Sie zeigen den Mann mit der Metallmaske in Stuttgart, Köln, München und Nürnberg. Weitere Örtlichkeiten sind Rom, Paris und andere bekannte Metropolen. Die besonderen Cover können einzeln oder gesammelt in einem exklusiven DOOM-Schuber erworben werden.

> Hier geht es zum DOOM Slayer.

Besucht dafür am besten am 25. Oktober die teilnehmenden Shops. Der Erwerb des Comics ist online möglich und später auch in ausgewählten Kiosken und Bahnhofbuchhandlungen in den jeweiligen Städten.