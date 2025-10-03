LoL Worlds 2025 Leitfaden: Alle Infos zur Weltmeisterschaft

In diesem LoL Worlds 2025 Leitfaden findest du alle wichtigen Infos zu Terminen, Teams, Spielorten und besonderen Highlights.

Die League of Legends Weltmeisterschaft 2025 (kurz: Worlds) wird ein besonderes Kapitel in der Geschichte von LoL Esports. Nicht nur feiern die Worlds ihr 15-jähriges Jubiläum, auch die Rückkehr nach China sorgt für Aufsehen. Unter dem Motto „EARN YOUR LEGACY“ kämpfen die besten Teams der Welt um Ruhm, Ehre und den ultimativen Titel.

Wann und wo finden die LoL Worlds 2025 statt?

Die Weltmeisterschaft ist in drei Phasen unterteilt:

Play-Ins (14. Oktober, Peking): Hier treten die Herausforderer kleinerer Regionen gegeneinander an. Gespielt wird im Best-of-Five-Modus.

Schweizer Phase (15.–25. Oktober, Peking): Ein dynamisches System, bei dem Teams mit gleicher Bilanz aufeinandertreffen. Spannung garantiert!

K.-o.-Phase (28. Oktober – 9. November, Shanghai & Chengdu): Die acht besten Teams treten in Viertel-, Halbfinale und Finale gegeneinander an. Das große Endspiel steigt am 9. November in Chengdu.

Teilnehmer und Favoriten

Auch 2025 ist das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt:

China (LPL): Bilibili Gaming, Top Esports, Invictus Gaming

Korea (LCK): Gen.G, T1, Hanwha Life Esports

Europa (LEC): G2 Esports, Fnatic, Movistar KOI

Amerika (LTA): FlyQuest, 100 Thieves, Vivo Keyd Stars

Asien-Pazifik (LCP): PSG Talon, Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster

Besonders im Fokus: Kann ein westliches Team endlich die Dominanz von China und Korea durchbrechen?

LoL Worlds 2025 Leitfaden erklärt das Turnier-Format

Die Schweizer Phase ist ein Highlight der Worlds. Teams mit identischer Bilanz treffen aufeinander (z. B. 1-0 vs. 1-0). Erst nach drei Siegen oder Niederlagen entscheidet sich ihr Weiterkommen. Dadurch entstehen spannende Duelle und oft überraschende Match-Ups.

In der K.-o.-Phase zählt dann nur noch eins: Gewinnen. Gespielt wird ausschließlich im Best-of-Five. Jede Serie kann über den Traum vom Titel oder das bittere Aus entscheiden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mehr als nur E-Sport

Die LoL Worlds 2025 bieten nicht nur packende Matches, sondern auch Fan-Events:

Loot-Drops & Belohnungen über LoLEsports.com

das beliebte Pick’Ems-Tippspiel mit exklusiven In-Game-Preisen

Co-Streaming durch über 100 Creator weltweit

Global Power Rankings, die täglich die Form der Teams zeigen

Was können wir erwarten?

Die LoL Worlds 2025 versprechen ein unvergessliches Event. Mit einem starken Teilnehmerfeld, einem spannenden Format und dem 15-jährigen Jubiläum stehen die Zeichen auf Geschichte. Ob eine alte Legende triumphiert oder eine neue Generation den Thron besteigt, bleibt abzuwarten.

Eines ist jedoch sicher: Für Fans ist dieser LoL Worlds 2025 Leitfaden die perfekte Vorbereitung, um kein Highlight zu verpassen.

Weitere League of Legends News bekommst du hier: