G2 Esports 2025 Champion: Triumph im LEC Finale in Madrid

Am heutigen 28. September 2025 erlebte die LEC-Community in Madrid ein mitreißendes Finale, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Vor einer tobenden Menge, die mehrheitlich in den blauen Farben des Hometown Teams Movistar KOI erschien, setzte sich der Rekordmeister G2 Esports eindrucksvoll durch und krönte sich zum LEC Summer 2025 Champion.

Der Weg ins Finale

Movistar KOI hatte im Halbfinale die Fans begeistert und Fnatic in einer beeindruckenden Serie besiegt. Als amtierender Champion ging MKOI mit Rückenwind ins Finale, das im heimischen Madrid stattfand. Die Erwartungen waren dementsprechend hoch: Die Crowd stand klar hinter den Lokalhelden und wollte den Titel in Spanien behalten. Doch die Aufgabe war gewaltig, denn mit G2 Esports wartete der erfolgshungrige Rekordmeister, der nach einem Jahr Durststrecke zurück an die Spitze wollte.

Game 1: G2 Esports setzt das erste Zeichen

Das erste Spiel begann vielversprechend für MKOI, doch trotz eines stabilen Starts konnten sie keinen entscheidenden Vorsprung aufbauen. In der 14. Minute zeigte G2 erstmals seine Klasse und drehte das Spielgeschehen. Ab Minute 25 erhöhte G2 Esports den Druck enorm und ließ den Titelverteidigern keine Luft zum Atmen. Mit einem Goldvorteil von 13.000 zerstörte G2 nach 32 Minuten den Nexus und ging mit 1:0 in Führung.

Game 2: Nervenkrimi mit bitterem Ende

Die zweite Partie war ein wahrer Schlagabtausch. Beide Teams lieferten sich intensive Fights, und bis in die späte Spielphase blieb es spannend. Doch dann kam der Schlüsselmoment: MKOI entschied sich für einen riskanten Teamfight, doch es fehlte der nötige Schaden. G2 gewann den Kampf klar mit 4:1. Der letzte Überlebende, Elyoya, konnte nichts mehr ausrichten, und der Nexus fiel erneut. Das 2:0 ließ die Stimmung in Madrid merklich abkühlen, die Fans spürten, dass eine 3:0-Pleite im Raum stand.

G2 Esports 2025 Champion durch Dominanz in Game 3

Im dritten und letzten Spiel ließ G2 Esports keine Zweifel mehr aufkommen. Der Rekordmeister dominierte von Beginn an und kontrollierte das gesamte Match nach Belieben. MKOI kam kaum ins Spiel, und die Überlegenheit von G2 war unübersehbar. Nach einer dominanten Vorstellung besiegelten Caps und Co. den Sweep – ein 3:0, das den Frust der vergangenen Saison endgültig hinter sich ließ.

G2 Esports 2025 Champion – auch bei den Worlds?

Als die Spieler von G2 Esports die Trophäe gen Madrider Nachthimmel streckten, war die Freude grenzenlos. Der Titel „G2 Esports 2025 LEC Champion“ steht nicht nur für die Rückkehr des Teams auf den europäischen Thron, sondern auch für die ungebrochene Dominanz einer Organisation, die League of Legends in Europa geprägt hat wie keine andere.

Doch nach dem Triumph ist vor der nächsten Herausforderung: Die Weltmeisterschaft steht bevor. Sowohl G2 Esports als auch Movistar KOI müssen nun den Fokus auf die globale Bühne legen. Kann Europa in diesem Jahr endlich wieder ein Wörtchen im Kampf um den WM-Titel mitreden? Die Fans dürfen sich auf einen spannenden Herbst freuen.

Falls ihr die Spiele nochmal nachschauen wollt, dann schaut doch gerne bei lolesports vorbei.

Mehr News rund um die LEC und den Esports allgemein, findet ihr hier: