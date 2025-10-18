Game2Gether goes Polaris Convention 2025 – Unser Fazit zur Messe

Am vergangenen Wochenende fand die Polaris Convention in Hamburg statt und zog mit ihrem vielfältigen Programm aus Gaming, Content Creation, Cosplay und Community unzählige Besucher in die Messehallen. Mit rund 50.000 Besuchern stelle Polaris dabei einen neuen Messerekord auf. Auch wir von Game2Gether waren live vor Ort und möchten nun eine Woche später zurückblicken und unsere Highlights mit euch teilen

Die Polaris hat dazu gelernt

In den fünf Hallen, die sich über insgesamt rund 30.000 Quadratmeter erstreckten, versammelten sich mehr als 400 Ausstellende und mehr als 1.000 Creator, und sorgten gemeinsam für ein unterhaltsames Wochenende. Besonders positiv ist dabei hervorzuheben, dass sich Veranstalter Super Crowd die Kritik der letztjährigen Convention zu Herzen genommen hat und die Polaris um eine Halle erweitert hat. Vorbei sind damit die Zeiten von engen Gängen, was positiven Einfluss auf die gesamte Messeerfahrung hatte, da man sich nicht länger durch dichte Menschenmengen drängen musste. Auch für Fans von Anime und Manga wurde dies positiv aufgenommen, da sich der Neo Taki Bereich mitsamt der dazugehörigen Shopping-Area in einer eigenen Halle breit machen konnte. Im vergangenen Jahr musste man sich hier den Bereich noch teilen.

Retro Area und Flohmarkt 1 von 2

Auf insgesamt vier Bühnen wurde den Besuchern darüber hinaus über das gesamte Wochenende ein vielfältiges Programm geboten. Von spannenden Talks zum Thema Content Creation, über Competitive Gaming bis hin zu Kochformaten war hier wirklich für jeden etwas dabei. Auf der Neo Taki Stage gab sich zudem der deutsche Sprechercast von One Piece die Ehre. Herzstück der Messe sind und bleiben allerdings die Creator, die sich hier, wie auch in den Vorjahren, nahbar in den Austausch mit ihren Fans begaben. Unter ihnen waren auch in diesem Jahr echte Branchen Größen, darunter Trymacs, PietSmiet, Zarbex, Rocket Beans, JenNyan, Crispy Rob, Carina Pusch oder DoktorFroid.

Eröffnet wurde die Polaris feierlich am Freitag mit der Eröffnungs-Show auf der PLITCH Main Stage. Hier stellte Moderator fisHC0p nicht nur die Neuerungen der Messe und der Polaris Begleit-App vor, sondern übergab das Mikro auch an den japanischen Generalkonsul Shinsuke Toda, denn diesem ist vor allem die Repräsentation der japanischen Kultur auf der Polaris ein besonderes Anliegen.

Neben den Programmpunkten konnten Con-Besucher unzählige Cosplays bestaunen oder in der Artist Alley das ein oder andere Stück erwerben. Hier gab es wie gewohnt unzählige Stände, die Kunstdrucke, Kleidungsstücke, Anhänger oder gar Independent Comics anboten.

Auch eine Gaming Area mit Fokus auf Indie Games war Teil des diesjährigen Programms, wo verschiedene Spiele wie Pioneers of Pagonia oder Outbound angespielt werden konnten. Fans von Retro Spielen wurde ebenfalls einiges geboten. In der Retro Area waren zahlreiche Konsolen und alte PCs aufgestellt auf denen verschiedene Titel angezockt werden konnten. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte sich auf dem Retro Flohmarkt auf die Suche nach echten Schätzen begeben.

Die Polaris App: Challenges und haufenweise Loot

Wie Bereits erwähnt bot auch in diesem Jahr die Polaris App ein besonderes Begleitangebot, neben wichtigen Infos über Gäste und Programm, konnte man sich hier einer besonderen Challenge mit Aussicht auf Loot stellen. Das Prinzip ist simpel: Jeder Besucher erstellt sich einen eigenen Avatar und zieht aus, die über 100 versteckten QR-Codes zu entdecken und zu scannen. Jeder gescannte Code brachte wertvolle Erfahrungspunkte und sorgte für Level-Aufstiege. Daneben zielt die Herausforderung auch darauf ab, den Community Gedanken der Messe etwas zu unterstreichen, denn die App ermöglichte es, Freunde hinzuzufügen und dadurch weitere Erfahrungspunkte zu bekommen. Wer also besonders kontaktfreudig war, konnte sich über einen zusätzlichen XP-Schub freuen.

Polaris App 1 von 2

Auch wir haben diese Funktion ausprobiert und haben dadurch einige nette Gespräche mit Messe Besuchern führen können. Bestimmte Level-Meilensteine konnten dann gegen Belohnungen eingetauscht werden, darunter Game-Codes, eine Zeitschrift, Sticker, Deckboxen, Mangas oder ein Freiticket für das Samurai Museum Berlin. Das Ganze wurde von einem Wettbewerb begleitet: Innerhalb der App gab es ein Live-Ranking der besten Teilnehmer. Am letzten Tag wurde die Spitze mit besonderen Preisen geehrt. So gab es für den Erstplatzierten nicht nur verschiedene Goodies, sondern auch einen besonderen Award sowie einen Gaming PC von unserem Partner Memory PC im Polaris Design.

Ausblick auf 2026

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr ist der Blick bereits auf die nächste Polaris gerichtet. Die Polaris Convention kehrt auch im kommenden Jahr zurück und findet vom 9. bis 11. Oktober 2026 in Hamburg statt, Aussteller können sich Bereits jetzt für einen Stand anmelden. Uns hat der Besuch auf der Polaris sehr gefallen und wir können die Convention jedem der sich entweder für Content Creation und die deutsche Streaming und YouTube Landschaft oder für Gaming, Anime & kreative Köpfe interessiert ans Herz legen.