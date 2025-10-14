G2 FC startet in die zweite Saison der Kings League Germany

G2 FC steht für Innovation, Leidenschaft und die Verbindung von Esports und Fußball. Nach einer erfolgreichen Debütsaison kehrt das Berliner Team in die zweite Saison der Kings League Germany zurück und sorgt erneut für Begeisterung in der Welt des modernen Sportuntertainments.

Erfolgreiche erste Saison und neuer Aufbruch

In der ersten Jahreshälfte 2025 überzeugte G2 FC mit einer beeindruckenden Leistung: Platz drei in der Premierensaison und die Qualifikation für den Kings League World Cup zeigen das Potenzial des Teams. Der Mix aus sportlicher Klasse, digitaler Innovation und emotionalem Storytelling machte G2 FC schnell zu einem Fanliebling. Laut den Esports Charts zählt das Team mittlerweile zu den meistgesehenen in Deutschland, ein klares Zeichen für den wachsenden Einfluss dieses einzigartigen Formats.

Die Kings League Germany, ein neues Kapitel für den Hallenfußball

Die Kings League Germany ist Teil eines internationalen Erfolgsformats, das 2022 vom ehemaligen FC-Barcelona-Star Gerard Piqué gegründet wurde. Mit acht Teams bietet die Liga ein intensives 7-gegen-7-Fußballerlebnis, das traditionellen Sport mit Entertainment und Social-Media-Dynamik kombiniert.

Am 12. Oktober 2025 wurden in Köln die Mannschaften, Kader und Trikots offiziell vorgestellt. Gespielt wird im Oktober und November in den MMC Studios Köln, das große Finale steigt am 15. November. Der Sieger sichert sich das Ticket zum europäischen Kings-League-Finale am 22. November im Berliner Velodrom.

G2 FC: Kontinuität trifft auf neue Energie

Auch in Saison zwei bleibt die sportliche Leitung in erfahrenen Händen: Team Manager Ron Stublla und Head Coach Malik Hadziavdic führen G2 FC mit Professionalität und Leidenschaft. Mit Schlüsselspielern wie Tarik Hadziavdic, Kevin Moreira, Ahmed Omeirat und Cihan Ucar setzt das Team auf bewährte Stärke, ergänzt durch talentierte Neuzugänge aus Sichtungen in Berlin.

Besonders spannend: Die neuen Vereinspräsidenten MoAuba, Weltmeister im EAFC, und Influencer Konygebony bringen frische Impulse und zusätzliche Reichweite in das Projekt.

Wenn Esports auf Fußball trifft

G2 FC steht exemplarisch für die Vision von G2, Esports, Fußball und Entertainment miteinander zu verschmelzen. Durch Live-Events, digitale Inhalte und kreative Medienformate entsteht eine Plattform, die Sport neu denkt – dynamisch, interaktiv und generationenübergreifend.

CEO Alban Dechelotte betont: „Unsere Debütsaison hat gezeigt, wie stark die Verbindung zwischen Esports und traditionellem Sport sein kann. In Saison zwei wollen wir Fans noch intensiver einbinden und neue Formen der Sportunterhaltung schaffen.“

Zehn Jahre G2, eine Marke mit Vision

Das Jahr 2025 markiert das zehnjährige Jubiläum von G2. In nur einem Jahrzehnt hat sich das Unternehmen zu einem globalen Esports-Powerhouse entwickelt – mit starken Partnern wie Red Bull, Mastercard, Ralph Lauren und Jägermeister. Die Expansion in den traditionellen Sport zeigt: G2 denkt Sportunterhaltung weiter als jede andere Marke.

Fazit: G2 FC als Aushängeschild einer neuen Sportära

Mit der Rückkehr in die Kings League Germany unterstreicht G2 FC seine Rolle als Pionier an der Schnittstelle von Esports und Fußball. Ein professioneller Kader, prominente Persönlichkeiten und eine leidenschaftliche Community machen G2 FC zu einem der spannendsten Projekte im modernen Sport – bereit, das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte zu schreiben.

