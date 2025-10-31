G2 Esports Webtoon „Red Aura“: Wenn Gaming auf Fantasy trifft

G2 Esports Webtoon Red Aura kommt anlässlich des Jubiläums.

Die Esports Organisation G2 Esports erweitert ihr kreatives Universum um ein neues Medium und zwar mit der Veröffentlichung des Webtoons Red Aura. Damit betritt einer der bekanntesten Namen im internationalen Gaming neue erzählerische Wege. Das Projekt verbindet die Energie und Werte von G2 mit einer fiktiven Fantasy-Welt, die über klassische Esports-Inhalte hinausgeht.

Eine neue Fantasy-Welt mit vertrautem Geist

Red Aura ist ein Online-Comic, der auf der Plattform WEBTOON erscheint. Die Serie interpretiert die Geschichte und den Geist von G2 Esports in Form eines Fantasy-Action-Abenteuers. Entwickelt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit dem japanischen Art Director Runbel und dem Studio KISAI Entertainment, das bereits für Adaptionen wie Avatar: The Last Airbender oder The Beginning After the End bekannt ist.

Die Handlung spielt in einer Welt magischer Nomaden, die ihre Umwelt mit außergewöhnlichen Kräften formen können. Im Mittelpunkt steht Asa, ein junges Mädchen, das davon träumt, die größte Nomadin aller Zeiten zu werden. Ihre Reise ist geprägt von Mut, Ehrgeiz und persönlichem Wachstum.

Vom Esport zur Erzählkunst

Mit dem G2 Esports Webtoon wagt die Organisation den Schritt von der Wettkampfarena in die Welt der digitalen Unterhaltung. Red Aura soll nicht nur Fans des Teams ansprechen, sondern auch ein breiteres Publikum erreichen, das sich für kreative, emotionale Geschichten interessiert.

„Für über zehn Jahre hat G2 nach Exzellenz gestrebt und Erwartungen übertroffen. Red Aura spiegelt genau diese Werte wider“, erklärt Sabrina Ratih, COO von G2. Die Serie sei ein Ausdruck des kreativen Selbstverständnisses der Organisation, ein Brückenschlag zwischen Gaming, Popkultur und Storytelling.

G2 Esports Internationale Veröffentlichung auf WEBTOON

Die ersten fünf Episoden von Red Aura sind bereits auf LINE MANGA in Japan verfügbar. Insgesamt umfasst die erste Staffel über 40 Episoden, die wöchentlich erscheinen sollen. Eine Veröffentlichung auf WEBTOONs englischsprachiger Plattform ist bereits angekündigt; weitere Sprachen sollen folgen.

Mit diesem Schritt unterstreicht G2 Esports seine wachsende internationale Ausrichtung. Das Unternehmen nutzt die Popularität von Webcomics, die durch das vertikale Scrollformat von WEBTOON weltweit Millionen Leserinnen und Leser erreichen.

G2s kreativer Ausbau jenseits des Esports

Das Projekt erscheint im zehnten Jubiläumsjahr von G2 Esports, einem Meilenstein, der die Entwicklung von einem ambitionierten Team zu einer globalen Marke markiert. Neben Red Aura hat G2 in den vergangenen Jahren sein Portfolio um Musik, Mode und Medienproduktionen erweitert. Die Gründung des eigenen Medienhauses „62“, Kooperationen mit Marken wie Smiley sowie Beteiligungen an innovativen Sportformaten wie Gerard Piqués Kings League zeigen den strategischen Wandel hin zu einem breit aufgestellten Entertainment-Unternehmen.

G2 Esports Webtoon ein neuer Erfolg?

Mit dem G2 Esports Webtoon Red Aura beweist die Organisation Mut zur kreativen Weiterentwicklung. Statt nur sportliche Erfolge zu feiern, nutzt G2 seine Marke, um Geschichten zu erzählen, die Emotion, Ehrgeiz und Fantasie vereinen. Red Aura steht sinnbildlich für den neuen Kurs des Esport-Riesen, weg vom reinen Wettbewerb, hin zu einer crossmedialen Vision von digitaler Unterhaltung.

