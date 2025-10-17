Football Manager 26 sichert sich offizielle FIFA-Lizenz

SEGA und Entwickler Sports Interactive haben offiziell bestätigt, dass Football Manager 26 erstmals eine offizielle FIFA-Lizenz enthalten wird. Möglich macht das ein mehrjähriger Partnerschaftsvertrag zwischen dem Studio und der FIFA. Dank dieser Kooperation werden in FM26 künftig die FIFA World Cup 2026 (in den USA, Kanada und Mexiko), die FIFA Women’s World Cup sowie die FIFA Club World Cup integriert sein, weitere Turniere sollen folgen.

FIFA kehrt zurück im Football Manager 26

Zudem erhält das Spiel 2026 ein umfangreiches Update, das den International-Management-Modus überarbeitet. Dieses bringt alle 48 WM-Teams, offizielle Turniergrafiken, TV-Broadcast-Elemente und lizenzierte Trikots ins Spiel. „Diese Partnerschaft mit der FIFA ist ein historischer Moment für unser Studio“, erklärt Miles Jacobson, Studio Director bei Sports Interactive. „Mit offizieller Lizenz, authentischen Grafiken und echten Turnierkits wird die Weltmeisterschaftserfahrung in FM 26 einzigartig und das ist erst der Anfang.“

FM 26 erscheint am 4. November 2025 für PC und Konsolen.