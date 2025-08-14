Football Manager 26 offiziell angekündigt: Premier-League-Lizenz und mehr

Sports Interactive hat endlich den Vorhang für Football Manager 26 gelüftet. Nach einer langen und turbulenten Entwicklungsphase erscheint der neueste Teil der beliebten Fußballmanagement-Reihe nun doch. Und bringt einige spannende Neuerungen mit.

Ein frisch veröffentlichter Ankündigungstrailer gibt einen ersten Einblick in das Spiel. Dabei weist das Studio jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die gezeigten Grafiken nicht final sind und sich das visuelle Erscheinungsbild bis zum Release noch ändern kann. Besonders auffällig: Die offizielle Premier-League-Lizenz ist direkt im Trailer präsent, was Fans der englischen Liga freuen dürfte.

Mehr Immersion, mehr Storytelling

In der offiziellen Beschreibung verspricht Sports Interactive, dass FM26 „Spieler auf eine Reise mitnimmt, um ihr fußballerisches Schicksal zu definieren, mit dem bislang immersivsten und visuell beeindruckendsten Football-Manager-Erlebnis.“ Durch neue Features und überarbeitete Präsentation soll das Storytelling auf ein neues Level gehoben und die Nähe zum Geschehen auf dem Platz weiter ausgebaut werden.

Die Entwicklung von Football Manager 26 verlief alles andere als geradlinig. Ursprünglich als Football Manager 25 angekündigt, wurde das Spiel zunächst verschoben, dann sogar vollständig gestrichen, nur um nun in einer verbesserten Version doch noch zu erscheinen. Ein offizielles Release-Datum gibt es derzeit noch nicht. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie ihre Taktiken und Transfers in der neuen Saison planen können.