FIFA Heroes: Arcade-Fußball mit Kultcharakteren startet 2026

FIFA, Solace und Entwickler Enver haben mit FIFA Heroes ein neues Arcade-Fußballspiel vorgestellt, das schnellen 5v5-Spaß mit einem ordentlichen Schuss Fantasy-Flair verspricht. Anders als die realistischen Simulationen der Reihe setzt dieser Ableger auf übertriebene Moves, kultige Figuren und einen hohen Spaßfaktor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das steckt drin in Fifa Heroes

Stars & Kultfiguren: Stelle dein Dream-Team aus echten Fußball-Ikonen, offiziellen FIFA-Maskottchen und sogar fiktiven Charakteren aus Filmen und Serien zusammen.

Stelle dein Dream-Team aus echten Fußball-Ikonen, offiziellen FIFA-Maskottchen und sogar zusammen. Arcade-Power: Dank “pitch-shattering power moves” und dynamischer Physik verspricht das Gameplay spektakuläre Dribblings, Tore und Tacklings.

Dank und dynamischer Physik verspricht das Gameplay spektakuläre Dribblings, Tore und Tacklings. Karriere & PvE: Neben Multiplayer-Matches warten auch PvE-Meilensteine und Herausforderungen für Solo-Spieler:innen.

Neben Multiplayer-Matches warten auch und Herausforderungen für Solo-Spieler:innen. World Cup-Maskottchen: Zum Start wurden drei Maskottchen der FIFA WM 2026 enthüllt:

Zum Start wurden drei Maskottchen der enthüllt: Maple der Elch (Kanada)

der Elch (Kanada) Zayu der Leopard (Mexiko)

der Leopard (Mexiko) Clutch der Adler (USA)

Jeder bringt eigene Spezialfähigkeiten mit auf den Platz.

Entwickler über das Projekt

„Mit FIFA Heroes wollten wir das einfangen, was Fußball so packend macht: Tempo, Drama und Rivalität“, erklärt Kyle Joyce, Director bei Solace. „Fußball bringt Menschen auf einzigartige Weise zusammen – dieses Spiel ist unsere Liebeserklärung an diese Magie.“

FIFA Heroes erscheint 2026 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Mobile-Geräte.