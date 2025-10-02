Dragon Ball: Sparking! Zero erreicht 208 Charaktere und es kommt noch mehr

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero veröffentlicht und der dürfte Fans die Kinnlade herunterfallen lassen. Im Video wird nicht nur das bisherige Ausmaß der Kämpferriege gefeiert, sondern auch ganz klar angedeutet: Das Ende ist noch lange nicht erreicht.

Ein gigantisches Roster

Das Spiel erschien im vergangenen Jahr und wurde seitdem kontinuierlich mit Updates und DLCs versorgt. Das Ergebnis: 208 spielbare Charaktere, von Klassikern wie Goku, Vegeta und Piccolo über Fusionen und Transformationen bis hin zu Figuren aus Spin-offs und Filmen. Damit ist Sparking! Zero mittlerweile so etwas wie das „Super Smash Bros. Ultimate“ für Dragon Ball-Fans: eine riesige Sammlung der beliebtesten Helden und Schurken, alle in einem Spiel vereint. Besonders spannend wird es zum Schluss des Trailers: Nachdem die Anzeige bei 208 Charakteren angekommen ist, rollt der Zähler einfach weiter. Anschließend erscheint die eindeutige Botschaft: „To be continued.“ Alles deutet also darauf hin, dass Bandai Namco weitere DLC-Pakete mit noch mehr Kämpfern plant.

Ein Fest für Dragon Ball-Fans

Mit seiner schieren Größe, der treuen Inszenierung und den stetigen Erweiterungen entwickelt sich Sparking! Zero immer mehr zum ultimativen Fanprojekt. Für Sammler, Nostalgiker und Wettkämpfer gleichermaßen bleibt die Frage: Welche Charaktere kommen als nächstes?