Dragon Ball: Sparking! ZERO – Release und die Editionen

Vor wenigen Stunden hat Bandai Namco Entertainment einen Trailer veröffentlicht, welcher neuen Spiele Inhalt von Dragon Ball: Sparking! ZERO zeigt. Zeitgleich kommt dieser mit einem Release Termin daher, sowie Vorbesteller Boni und einem Einblick in die verschiedenen Editionen.

Dragon Ball: Sparking! ZERO ist größer denn je

Entfessle den Kampfgeist in dir und trage den Kampf in Arenen, die zerfallen, und reagiere auf deine Macht, während der Kampf weitergeht. Erschüttere die Erde. Zerstöre den Himmel. Mach dir die zerstörerische Kraft der stärksten Kämpfer zunutze, die jemals in Dragon Ball erschienen sind!

So heißt es jedenfalls in der Beschreibung des Spiels und eine gigantische Charakterauswahl wäre für die Budokai Tenkaichi Fans wünschenswert. Das Spiel gilt nämlich als vierter Teil der Reihe, auch wenn dieser nicht selbigen Namen trägt.

Vorbesteller Boni und Editionen

Bei einer Marke wie Dragon Ball kann der Publisher gut abkassieren. Natürlich gibt es da auch diverse Editionen, in denen Elemente aus dem Hauptspiel entfernt wurden und als Belohnung verkauft werden.

Vorbesteller winken einen unbekannten spielbaren Charakter und Vorabzugang zu Gogeta und dem neuen Broly.

Das wirkliche Highlight ist selbstverständlich die Collector’s Edition, in der alles enthalten ist, sowie eine geniale Figur. Dieser zeigt Ultra Instinct Goku und Berserk Broly Angesicht zu Angesicht.

Die Deluxe Edition enthält 3 Tage früheren Zugang, 20 spielbare Charaktere mehr und die DLCs 1, 2, und 3.

Folglich enthält die Ultimate Edition den gleichen Inhalt, nur eben mit weiteren Cosmetics.

Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024.