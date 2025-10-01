Das Ende von Rock Band 4

Das war’s für Rock Band 4: Entwickler Harmonix hat bekannt gegeben, dass das Musikspiel am Sonntag, den 5. Oktober 2025, aus den digitalen Stores von PlayStation und Xbox entfernt wird. Grund dafür ist das Auslaufen der ursprünglichen Lizenzen für den Soundtrack des Spiels.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Jahrzehnt Rock Band 4

Rock Band 4 erschien am 6. Oktober 2015 für PlayStation 4 und Xbox One und konnte in den vergangenen zehn Jahren unzählige Wohnzimmer in private Konzertbühnen verwandeln. Mit Instrumenten-Controllern, einer riesigen Auswahl an Songs und der Erweiterung Rock Band Rivals wurde es schnell zum Dauerbrenner. Bereits im Januar 2025 endete die DLC-Unterstützung, nachdem Harmonix über Jahre hinweg regelmäßig neue Songs veröffentlichte. Mit dem Auslisten des Hauptspiels markiert das Studio nun endgültig den Abschluss einer Ära.

Was bedeutet das für Spieler:innen?

Wer das Spiel bereits besitzt , behält weiterhin Zugriff.

, behält weiterhin Zugriff. Songs und DLCs , die gekauft wurden, bleiben auch in Zukunft in der eigenen Bibliothek und können auf kompatible Geräte heruntergeladen werden.

, die gekauft wurden, bleiben auch in Zukunft in der eigenen Bibliothek und können auf kompatible Geräte heruntergeladen werden. Neue Inhalte wird es allerdings nicht mehr geben, und nach und nach werden auch ältere DLC-Songs verschwinden, sobald ihre Lizenzen das 10-Jahres-Limit erreichen.

Harmonix verabschiedet sich mit Dank

In einem offiziellen Statement schreibt das Studio: „Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, wird Rock Band 4 zehn Jahre alt. Was für eine Reise es war. Mit diesem Meilenstein kommt eine große Veränderung. Die Original-Lizenzen für den Core-Soundtrack laufen aus, und deshalb wird Rock Band 4 aus den Stores entfernt.“ Zugleich bedankt sich Harmonix bei der Community für ihre Leidenschaft, ihren Support und die vielen Jahre voller Musik. Wer also noch fehlende Songs nachholen möchte, sollte schnell zuschlagen, „Now’s the time“, wie das Team es formuliert.

Vielleicht interessiert euch auch der folgende Artikel.