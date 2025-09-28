Nintendo Switch 2 – Alles was Ihr über die Konsole wissen müsst

Die Nintendo Switch 2 ist jetzt bereits seit dem 5. Juni 2025 offiziell erhältlich. Als Nachfolger der erfolgreichen Nintendo Switch bringt die neue Konsole zahlreiche technische Verbesserungen, innovative Funktionen und neue Möglichkeiten für Multiplayer-Erlebnisse mit sich.

Design und Hardware

Größeres Display

Die Switch 2 besitzt ein 7,9-Zoll-Full-HD-LCD mit HDR, VRR und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Zum Vergleich: Die ursprüngliche Switch bot 6,2 Zoll, das OLED-Modell 7,0 Zoll.

Kickstand

Ein stabilerer und flexibel einstellbarer Standfuß (150°) ermöglicht komfortableres Spielen im Tischmodus.

USB-C-Anschlüsse

Neben einem zweiten USB-C-Port bietet die Konsole eine verbesserte Docking-Station, die Spiele in 4K bei 60 FPS unterstützt. Wer viel im Handheld-Modus spielt kann mit dem Ladekabel über beide USB-C-Anschlüsse, also entweder oben oder unten am Gerät, bequem während des Spielens laden.

Speicher

Standardmäßig verfügt die Switch 2 über 256 GB internen Speicher (Switch: 32 GB, OLED: 64 GB). Als Erweiterung setzt Nintendo auf microSD Express, allerdings ohne Abwärtskompatibilität zu älteren Karten.

Grafikchip

Ein neuer Nvidia-Prozessor ermöglicht Raytracing und KI-Upscaling (DLSS).

Akku

Mit 5.220 mAh ist der Akku größer, die Laufzeit fällt jedoch etwas kürzer aus (2–6,5 Stunden statt 4,5–9 Stunden beim Vorgänger).

Um dem gefürchteten Memory-Effekt des Akkus entgegenzuwirken, solltet Ihr den über die Einstellungen erreichbaren „Akkuschonmodus“ nutzen. Dieser sorgt für eine längere Lebensdauer des Akkus.

Controller

Die neuen Joy-Con-2-Controller lassen sich nun durch Magnete wesentlich einfacher entfernen und wieder anbringen. Darüber hinaus verfügen sie über integrierte Maussensoren, die eine Bedienung wie mit einem PC-Mauszeiger ermöglichen.

Ihr könnt aber auch die alten Joy-Cons der Switch 1 weiterhin nutzen, wenngleich dies nur im TV-Modus, da sie natürlich nicht an die Konsole passen.

Software und Funktionen

GameChat

Über eine neue Taste lässt sich ein Chat starten; optional mit (separat erhältlicher) Kamera sogar als Videochat.

GameShare

Mit nur einer Spielkopie könnt Ihr Koop-Spiele mit anderen teilen, auch online und sogar zur Switch 1 (ausgenommen natürlich Switch-2-exklusive Titel).

Virtuelle Softwarekarten

Digitale Spiele erscheinen als Icons im Hauptmenü und lassen sich innerhalb der Familiengruppe für bis zu 14 Wochen verleihen. Bis zu drei Titel können gleichzeitig geteilt werden.

Probleme? Die Switch 2 startet nicht (mehr)?

Ähnlich wie bei der alten Switch lässt sich die Nintendo Switch 2 ebenfalls nicht mehr einschalten, wenn sie vollständig entladen ist. Dies kann natürlich mehrere Ursachen haben. Meistens ist dies der Fall, wenn Ihr ein paar Tage (oder länger) nicht mehr gespielt habt und die Konsole auch nicht auf der Docking-Station war.

Ihr müsst hier die Konsole lediglich wieder aufladen, was allerdings eine Weile dauern kann (rund 3 Stunden). Lest hierzu auch gerne unseren Artikel zur Switch 1 durch, der Euch bei der konkreten Fehlersuche sicherlich weiterhelfen kann.

Bildquelle: Nintendo