Carlsen Comics feiert 75 Jahre PEANUTS

Die Peanuts begeistern die Kleinen und Großen bereits seit 75 Jahren. Grund genug für Carlsen Comics dies zu feiern. Zum Jubiläum findet ihr bei Carlsen eine besondere Auswahl an Büchern mit dem Jungen im Zickzack-Pulli.

Die Peanuts Bücher vorgestellt

Das Sammlerstück „Snoopy und die Peanuts – Das Glück der kleinen Dinge“ bietet fast 400 Seiten Comicstrips.

bietet fast 400 Seiten Comicstrips. Im Coffee Table Book „Und Charles M. Schulz schuf die Peanuts“ lernst du den genialen Schöpfer und sein Werk kennen.

lernst du den genialen Schöpfer und sein Werk kennen. Das Lappan-Geschenkbuch „Ein guter Tag“ versammelt pointierte Zitate und liebevolle Illustrationen – ideal zum Verschenken.

versammelt pointierte Zitate und liebevolle Illustrationen – ideal zum Verschenken. Für junge Leser gibt es neue Abenteuer wie „Snoopy auf dem Mars“ oder „Die Peanuts in Schottland“.

Als Highlight zum Jubiläum: Gemeinsam mit Steiff verlost Carlsen einen exklusiven Snoopy Flying Ace. Ein wertvolles und handgefertigtes Sammlerstück aus feinstem Mohair limitiert auf 1.950 Exemplare. Ein Beagle, der nicht nur in den Lüften, sondern auch in den Herzen seiner Fans Geschichte schreibt. Wir drücken den Teilnehmenden unserer Leser ganz fest die Daumen.

> Unsere Comic Ecke.

Ob ihr euch gerne mit den kleinen Weisheiten des Alltags beschäftigt oder einfach Freude an klugen, pointierten Comics habt, feiert mit Carlsen 75 Jahre Charlie Brown und seine Freunde. Entdeckt die Bücher, die mehr sind als Unterhaltung. Es ist Lebenskunst im Comicformat.