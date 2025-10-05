CaDA Suzuki Hayabusa C64051 Test/Review

Als ich hörte, dass CaDA ein offiziell lizenziertes Set zur legendären Suzuki Hayabusa veröffentlicht, war für mich sofort klar: Das muss ich mir näher anschauen. Schließlich ist die Hayabusa nicht irgendein Motorrad, sie ist eine Ikone. Seit ihrer Einführung Ende der 1990er-Jahre definierte sie, was eine Serienmaschine leisten kann. Mit ihrem gewaltigen 1.299ccm-Reihen-Vierzylinder und einem kompromisslosen Fokus auf Aerodynamik galt sie als das schnellste Serienmotorrad ihrer Zeit und gehört auch heute noch zu den beeindruckendsten Maschinen, die je auf die Straße gebracht wurden. Mit dem CaDA Suzuki Hayabusa C64051 bekommt diese Legende nun eine detailreiche Miniatur aus über 1.000 Teilen, die nicht nur Sammler, sondern auch Technik-Fans begeistern dürfte.

Die Geschichte von CaDA beginnt 2016 mit der Entwicklung hochwertiger, kompatibler Klemmbaustein-Sets durch den Hersteller Double Eagle. Schon früh setzte man auf detailgetreue Fahrzeugmodelle und innovative Funktionen, die in enger Zusammenarbeit mit bekannten MOC-Designern entstanden. Mit Serien wie den CaDA Master-Sets etablierte sich die Marke schnell bei anspruchsvollen Klemmbaustein-Fans weltweit. In den folgenden Jahren erweiterte CaDA sein Sortiment um ferngesteuerte Modelle, Technic-inspirierte Konstruktionen und lizenzierte Produkte. Heute ist CaDA Teil der Double Eagle Industry (China) und vertreibt seine Modelle in zahlreichen Ländern, wobei der Fokus auf hoher Qualität, kreativen Baukonzepten und stetiger Weiterentwicklung liegt.

Eigenschaft Details Set-Name: CaDA Suzuki Hayabusa Set-Nummer: C64051 Teileanzahl: 1043 Veröffentlichung: ab sofort Altersempfehlung: ab 8 Jahren UVP: ca. 50€ Minifigur: nein Sticker enthalten: nein Drucke enthalten: Alles bedruckt Anleitung: Gedruckt Bauzeit: Ca. 5–6 Stunden

Verpackung und erster Eindruck

Das Set kommt in einer edlen, schwarzen Klappbox mit Hochglanzdruck und offiziellen Suzuki-Lizenzelementen. Auf der Vorderseite ist das fertige Modell in voller Pracht zu sehen, flankiert von Logo, technischen Infos und der ikonischen Silhouette des echten Motorrads. Schon beim Öffnen merkt man, dass CaDA hier auf Premium-Qualität setzt: Die einzelnen Teile sind in 16 nummerierten Tüten verpackt, dazu kommen zwei separate Beutel mit Spezialteilen wie der Windschutzscheibe und den flexiblen Stangen. Zwei gebundene Bauanleitungen mit insgesamt 103 Seiten liegen in einem separaten Umschlag bei. Am Ende findet sich, wie bei CaDA üblich, ein vollständiges Teileverzeichnis mit Teilenummern. Ein kleiner, aber feiner Unterschied zu LEGO: Die Reifen und Felgen sind lose beigelegt und nicht separat verpackt. Das unterstreicht den Fokus auf Authentizität, hier wird gebaut wie an einer echten Maschine.

Der Bauprozess

Der Aufbau der Suzuki Hayabusa ist abwechslungsreich und technisch spannend. Insgesamt dauert der Bau rund fünfeinhalb Stunden, wobei man von Anfang an das Gefühl hat, ein echtes Ingenieursprojekt in Händen zu halten. Schon früh werden Mechaniken integriert, die später den beweglichen Motor, die Kette und das 3-Gang-Getriebe verbinden. Ein paar kleine Eigenheiten gibt es allerdings: Einige Bauschritte sind nicht ganz optimal im Handbuch dargestellt, etwa das Umdrehen bestimmter Module oder die Verteilung der Teile über zwei Bauanleitungsbücher hinweg. Das kann zu leichten Verwirrungen führen, ist aber mit etwas Geduld und Erfahrung gut zu meistern. Für Kinder ab acht Jahren dürfte es daher etwas anspruchsvoll sein, geübte Jugendliche und Erwachsene hingegen werden hier richtig Spaß haben. Die vielen kleinen Technic-Elemente, Achsen und Gelenke sorgen für das typische CaDA-Bauerlebnis: technisch, herausfordernd, aber durchweg befriedigend. Besonders das Einsetzen der goldfarbenen Kette, die sich exakt mit der Radbewegung synchronisiert, ist ein echtes Highlight.

Design und Funktionen

Die Hayabusa ist in der realen Welt bekannt für ihre fließenden Linien und aggressiv geschwungene Verkleidung und genau das gelingt CaDA hier auf beeindruckende Weise. Die Formgebung der Verkleidungselemente ist organisch und elegant, ohne an Stabilität zu verlieren. Der Kern des Modells ist extrem solide konstruiert; jedes Teil greift ineinander, wodurch kaum etwas wackelt oder nachgibt. Das Modell basiert auf der 25th Anniversary Edition der echten Hayabusa, die in „Glass Blaze Orange“ und „Glass Sparkle Black“ lackiert ist. Leider hat CaDA sich für ein klassisches Rot entschieden, optisch stark, aber eben nicht ganz so edel wie das Original. Die Auspuffanlage ist in Grau gehalten; hier hätte eine verchromte oder „verbrannte“ Optik den Realismus nochmals erhöht.

Technisch überzeugt das Set mit einem funktionsfähigen 3-Gang-Schaltgetriebe, einer beweglichen Vierzylinder-Simulation, funktionaler Lenkung und einer arbeitenden Federung vorne und hinten. Der goldene Antrieb der Kette ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern vermittelt auch beim Drehen des Hinterrads ein realistisches Gefühl von Kraftübertragung. Ein kleines Manko sind die Vordergabeln, die beim Drücken etwas Spiel haben und leicht wackeln, funktional, aber nicht ganz so präzise wie beim Original. Ebenso wäre eine abnehmbare Tankverkleidung schön gewesen, um den Motor noch besser präsentieren zu können.

Qualität und Verarbeitung

CaDA hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, und das merkt man diesem Set deutlich an. Die Teilequalität ist fast auf einem sehr hohen Niveau: präzise, sauber gegossen und angenehm passgenau. Dennoch sind leichte Gussreste („Gate Marks“) auf den roten Teilen sichtbar, ein kleiner Schönheitsfehler, der bei genauer Betrachtung auffällt. Einige Achsen sind zudem minimal zu lang und ragen sichtbar hervor. Diese kleinen Unsauberkeiten trüben den Gesamteindruck aber nur geringfügig, denn der Rest stimmt: Die Verbindungspunkte halten stabil, das Material wirkt hochwertig, und die Mechaniken laufen flüssig. Besonders beeindruckend ist die Stabilität des fertigen Modells, es steht sicher auf seinem mitgelieferten Präsentationsständer, der zusätzlich eine kleine, stilvolle Namensplakette trägt.

Fazit: Ein Muss für Technik- und Motorradfans

Die CaDA Suzuki Hayabusa C64051 ist eine beeindruckende Hommage an eines der ikonischsten Motorräder der Geschichte. Der Bau ist fordernd, aber nie frustrierend, das Design besticht durch technische Raffinesse, und die Mechanik vermittelt echtes Ingenieurs-Feeling. Natürlich gibt es kleinere Schwächen, etwa die wackelige Vordergabel oder das etwas ungenaue Farbschema, doch das fällt im Gesamtbild kaum ins Gewicht. Wer die echte Hayabusa liebt oder einfach Freude an funktionalen Technic-Modellen hat, bekommt hier ein hochwertiges Display-Modell mit viel Herzblut. Für rund 50 Euro bietet CaDA ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Mischung aus realistischen Funktionen, offiziellem Lizenzbranding und starkem Design macht dieses Set zu einem Highlight in der CaDA-Master-Serie.