CaDA Suzuki Hayabusa C64051W: 1:6 Modell des Superbikes ist da

Für Fans von Motorrädern und Baustein-Modellbau hat CaDA ein beeindruckendes Set vorgestellt: die Suzuki Hayabusa C64051W im Maßstab 1:6. Dieses Modell feiert 25 Jahre der legendären Hayabusa und überzeugt mit technischen Features und detailverliebter Gestaltung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Spezifikationen und Ausstattung

Teilezahl : 1.043 Bausteine

: 1.043 Bausteine Simulierter Reihen-Vierzylinder-Motor mit sich bewegenden Kolben

mit sich bewegenden Kolben Funktionierende Lenkung

Vorder- und Hinterrad-Federung (Suspension)

Schaltgetriebe mit „Fast“, „Slow“ und „Neutral“-Modus

Zusätzliche Ausstattung:

Bedrucktes Namensschild

Funktionständer (Kickstand)

Display-Ständer zur Präsentation

Design & Bedeutung

Dieses Set ist eine Hommage an die 25-jährige Erfolgsgeschichte der Suzuki Hayabusa, einem ikonischen Superbiken-Modell in der Motorradwelt. CaDA reproduziert nicht nur die äußere Erscheinung, sondern fängt auch technische Details ein, die den Motorbike-Liebhaber begeistern werden: bewegliche Mechanik, funktionale Elemente und realistische Proportionen.

Wird bei DecadaStore gelistet und ist aktuell reduziert . Der reguläre Preis liegt bei etwa 59,99€ , aktuell reduziert auf ca. 51,99€ .

gelistet und ist aktuell . Der reguläre Preis liegt bei etwa , aktuell reduziert auf ca. . Versand weltweit möglich. (DecadaStore bietet internationalen Versand an)

Für wen ist das Modell ideal?

Dieses Set richtet sich an:

Erfahrene Baustein-Bauer , die sich an einem komplexeren Modell versuchen möchten.

, die sich an einem komplexeren Modell versuchen möchten. Motorrad-Fans und Sammler , die die Hayabusa lieben und ein hochwertiges Modell in großer Größe suchen.

, die die Hayabusa lieben und ein hochwertiges Modell in großer Größe suchen. Menschen, die Wert auf Details wie bewegliche Teile, funktionale Mechanik und repräsentative Präsentation legen.

Die Suzuki Hayabusa C64051W von CaDA sticht besonders durch die Kombination aus technischer Präzision und attraktiver Optik hervor. Zwar kostet sie etwas mehr Zeit und Geduld beim Bau als einfache Sets, vor allem wegen der beweglichen Teile und Mechanik, aber das Ergebnis rechtfertigt dies allemal. Wer die Hayabusa liebt und Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als Kunst oder Sammlung sieht, findet hier ein echtes Highlight.