Black Phone 2 – Kinostart am 23. Oktober

Verstörend, eiskalt und atmosphärisch kehrt das Grauen zurück: „Black Phone 2“ ist eines der großen Kino-Highlights an Halloween und führt die beklemmende Geschichte konsequent weiter. Im zweiten Kapitel des erfolgreichen Horrorthrillers schlüpft der vierfach Oscar nominierte Ethan Hawke erneut in seine Paraderolle als Greifer, eine Figur, die ihn längst zu einer der eindringlichsten und furchteinflößendsten Erscheinungen des modernen Horrorkinos gemacht hat. An seiner Seite stehen die Nachwuchstalente Mason Thames und Madeleine McGraw, die als Finn und Gwen mutig Widerstand leisten und sich auf ein nervenaufreibendes Duell mit dem Grauen einlassen.

Über Black Phone 2

Vier Jahre ist es her, dass der 13-jährige Finn seinen Entführer töten und ihm entkommen konnte und so zum einzigen überlebenden Opfer des berüchtigten „Greifers“ wurde. Doch tot ist nur ein Wort – und das Telefon beginnt wieder zu klingeln …

Der vierfach Oscar-nominierte Ethan Hawke (The Purge – Die Säuberung) kehrt zurück in die teuflischste Rolle seiner Karriere und geht als „Greifer“ diesmal vom Jenseits aus auf einen Rachefeldzug gegen Finn (Mason Thames, Drachenzähmen leicht gemacht), indem er dessen jüngere Schwester Gwen (Madeleine McGraw, Lloronas Fluch) ins Visier nimmt.

Während Finn, inzwischen 17 Jahre alt, mit dem Leben nach seiner Gefangenschaft ringt, bekommt die eigensinnige fünfzehnjährige Gwen in ihren Träumen Anrufe von dem unheilvollen schwarzen Telefon und hat verstörende Visionen von drei Jungs, die im Winterferienlager Alpine Lake von etwas verfolgt werden.

Entschlossen, das unheimliche Rätsel zu lösen und den Qualen für sich und ihren Bruder ein Ende zu setzen, überzeugt sie Finn, mit ihr zu dem Camp zu fahren. Vor Ort angekommen, stößt sie inmitten eines winterlichen Unwetters auf eine schockierende Verbindung zwischen dem „Greifer“ und ihrer eigenen Familiengeschichte. Gemeinsam müssen sie und Finn sich jetzt einem ruchlosen Killer stellen, der durch den Tod nur noch mächtiger geworden ist – und viel mehr Bedeutung für sie beide hat, als sie sich je hätten vorstellen können.

Black Phone 2 startet am 23. Oktober 2025 in den Kinos!