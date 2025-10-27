ARC Raiders soll ein 10-Jahres-Spiel werden

Das kommende Koop-Actionspiel Arc Raiders von Embark Studios erscheint noch diese Woche, doch das Team denkt schon weit über die aktuelle Generation hinaus. Wie das Studio in mehreren Interviews erklärte, wird das Spiel als „10-Jahres-Projekt“ konzipiert, mit umfangreichen Post-Launch-Plänen und stetigen Inhaltsupdates, die bis in die PS6-Ära hineinreichen sollen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Arc Raiders soll lange dabei bleiben

In einem Interview auf der TwitchCon bestätigte Design Director Virgil Watkins, dass Arc Raiders intern als „10-Year Game“ betrachtet wird. Direkt nach dem Launch soll es bereits erste neue Inhalte geben. Die den Grundstein für eine langfristige Weiterentwicklung legen. Executive Producer Aleksander Grondal ergänzte, dass Embark Studios an einem „ehrgeizigen Post-Launch-Plan“ arbeitet. Der neue Karten, Quests, Arcs und zusätzliche Systeme umfassen wird. Wie stark und schnell die Inhalte ausgebaut werden, hängt laut Grondal jedoch auch vom Erfolg des Launches ab.

Mit dieser langfristigen Vision reiht sich Arc Raiders in die Riege von Spielen wie Destiny ein. Das ebenfalls über Jahre hinweg weiterentwickelt wurde. Angesichts der bereits positiven Resonanz aus den Beta-Tests könnte Embark Studios tatsächlich den Grundstein für ein langlebiges Online-Universum legen.