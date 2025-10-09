NVIDIA News: DLSS 4 für Battlefield 6, Little Nightmares III, ARC Raiders & meh

Neue Spiele und Updates bringen diese Woche frischen Schwung für GeForce RTX-Spieler: NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation vervielfacht die Leistung in Battlefield 6 und Little Nightmares III, während MAVRIX by Matt Jones jetzt mit DLSS Frame Generation glänzt. Außerdem feiern die KPop Demon Hunters ihr Debüt in Fortnite und mit ARC Raiders gibt es ein neues RTX-Bundle für die GeForce RTX 50 Series.

Battlefield 6

EAs Kriegssimulation der nächsten Generation erscheint am 10. Oktober und bietet intensive Infanterie- und Luftkämpfe in einer dynamisch zerstörbaren Umgebung. Zum Start unterstützt das Spiel DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA und NVIDIA Reflex. Bei 4K und maximalen Einstellungen steigert DLSS 4 die Frameraten um das durchschnittlich 3,8-Fache. Wichtig: Vor Release sollte der aktuelle GeForce Game Ready-Treiber installiert werden.

Fortnite – KPop Demon Hunters

Die beliebten KPop Demon Hunters übernehmen den Horde Rush-Modus und verwandeln ihn in den neuen Demon Rush-Modus. Mit GeForce RTX-Grafikkarten profitieren Spieler von DLSS für höhere FPS und NVIDIA Reflex für geringere Latenz. Auf RTX 50 Series-GPUs sinkt die PC-Latenz in Battle Royale um bis zu 54 %, was präziseres Zielen und schnellere Reaktionen ermöglicht.

ARC Raiders

Der Extraktions-Shooter von Embark Studios erscheint am 30. Oktober und kombiniert packendes Gameplay mit modernster RTX-Technologie. DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution sorgen für mehr Leistung, während NVIDIA Reflex die Eingabelatenz reduziert. RTXGI liefert realistische Beleuchtung durch Raytracing. Zusätzlich gibt es ein ARC Raiders GeForce RTX 50 Series-Bundle mit Deluxe Edition und Vorbestellungsboni beim Kauf ausgewählter RTX 50er-GPUs oder Laptops.

Little Nightmares III

Das atmosphärische Adventure von Supermassive Games und Bandai Namco Entertainment erscheint am 10. Oktober. Mit DLSS 4, mit Multi Frame Generation und verbesserten Raytracing-Effekten erleben Spieler die Reise von Low und Alone in noch intensiverer Grafik. Eine Demo ist bereits verfügbar.

Crimson Desert

Das Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss und PLAION entführt Spieler auf den gefährlichen Kontinent Pywel. Der Release ist für den 19. März 2026 geplant. Dank DLSS 4 mit Multi Frame Generation werden Bildraten maximiert und das Gameplay noch flüssiger.

MAVRIX by Matt Jones

Die Mountainbike-Legende Matt Jones bringt mit MAVRIX Hochgeschwindigkeitsrennen und Freestyle-Action auf den Bildschirm. Das Spiel ist ab sofort erhältlich und unterstützt nach einem Update DLSS Frame Generation sowie DLSS Super Resolution, die über die NVIDIA-App auf das neueste AI-Transformermodell aktualisiert werden können.