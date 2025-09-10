World of Tanks 2.0 erreicht bis zu 413.399 Spielende gleichzeitig

Wargaming meldete heute, dass World of Tanks am 7. September um 14:00 Uhr UTC nach dem Release von Update 2.0 einen neuen Höchstwert von 413.399 gleichzeitig aktiven Spielenden verzeichnete. Das Update, das erstmals Panzer der Stufe XI ins Spiel brachte, löste weltweit Begeisterung aus, von Europa und Nordamerika über den asiatisch-pazifischen Raum bis nach China, und sorgte sowohl im Wargaming Game Center als auch auf Steam für Rekordzahlen.

„Dieser unglaubliche Meilenstein war nur dank unserer Community möglich“, sagte Michael Broek, Publishing Director West bei World of Tanks. „Wir sind jedem Kommandanten dankbar, der sich für das Update 2.0 auf das Spielfeld begeben hat. Eure Leidenschaft und Begeisterung inspirieren uns weiterhin dazu, World of Tanks mit jedem Update noch besser zu machen.“

Seit dem Start von World of Tanks 2.0 haben bereits 300.000 Spielende die Panzer der Stufe XI freigeschaltet. Bisher sind die fünf beliebtesten Modelle:

Taschenratte

KR-1

T803

Leopard 120 Verbessert

Hirschkäfer

Details zum Update 2.0 haben wir bereits in einem Launch-Artikel zusammengefasst. Darüber hinaus findet ihr unsere Eindrücke des neuen Add-ons in einem Anspielartikel.