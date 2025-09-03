World of Tanks Update 2.0 – Stufe XI, neue Panzer, Karten & Belohnungen

Das Team von World of Tanks veröffentlicht das Update 2.0, das größte und ambitionierteste Update in der Geschichte des Spiels. Update 2.0 bringt 16 neue Panzer der Stufe XI, einen neu gestalteten Hangar und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, einen storybasierten PvE-Modus auf einer neuen Karte, eine umfassende Neugewichtung von Hunderten von Fahrzeugen, einen Matchmaker der nächsten Generation und vieles mehr.
Eine so große Veröffentlichung verdient ebenso große Belohnungen. Von der Version 2.0 bis Mitte Oktober erhält jeder Spieler einfach durch Einloggen epische Geschenke:
- Veteranen-Kommandanten (die vor Update 2.0 beigetreten sind): erhalten einen vollständigen Forschungsbaumzweig (Stufe VI–X) und ein umfangreiches Ressourcenpaket mit 2.500 Gold, 15.000 Anleihen, 10 Millionen Credits, 60 Tagen Premium-Account und mehr.
- Neue Rekruten (die nach Update 2.0 beigetreten sind): erhalten zwei vollständige Forschungsbaumzweige (Stufe VI–X), drei zusätzliche Premium-Panzer, 60 Tage Premium-Account, 6 Millionen Credits und weitere Boni, um ihre Reise zu unterstützen.
Spieler, die bereits alle Fahrzeuge der Stufen VI bis X besitzen, erhalten exklusive Belohnungen als Anerkennung für ihr Engagement. Diese Geschenke sorgen dafür, dass jeder Kommandant für den Beginn der Stufe XI gerüstet ist.
Alle Inhalte des Updates im Überblick:
- Panzer der Stufe XI: 16 neue Fahrzeuge der Stufe XI mit jeweils einzigartigen Spielmechaniken und einem neuen Fortschrittssystem werden zum ersten Mal in der Geschichte zum Spiel hinzugefügt, weitere werden in Zukunft veröffentlicht.
- Umfassende Rebalance der Panzer: Über 350 Fahrzeuge aller Stufen wurden überarbeitet, um intelligentere Rollen und ein faireres Gameplay zu ermöglichen.
- Brandneuer Hangar: Jetzt ist der Hangar eine Panzerfabrik, in der Fahrzeuge zusammengebaut und ausgerüstet werden.
- Verbesserte Benutzeroberfläche: Neu, optimiert, funktional und informativ.
- Neuer Matchmaker: Von Grund auf neu entwickelt für kürzere Wartezeiten, eine bessere Teamausgewogenheit und dynamischere Kämpfe.
- Neue Karte: Nordskar, eine neue skandinavische Karte, die sich die Spieler schon lange gewünscht haben.
- PVE-Event: „Operation Boiling Point“ bildet den narrativen Hintergrund für die Einführung von Fahrzeugen der Stufe XI, bei dem Spieler drei verschiedene Panzer der Stufe XI auf einem brandneuen Schlachtfeld ausprobieren können.
- Sound-Upgrade: Kräftigere, authentischere Panzersounds, die von echten Fahrzeugen aufgenommen wurden, klarerer Kampfsound und eine immersive Klanglandschaft, die jede Schlacht zum Leben erweckt.