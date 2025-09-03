World of Tanks Update 2.0 – Stufe XI, neue Panzer, Karten & Belohnungen

Das Team von World of Tanks veröffentlicht das Update 2.0, das größte und ambitionierteste Update in der Geschichte des Spiels. Update 2.0 bringt 16 neue Panzer der Stufe XI, einen neu gestalteten Hangar und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, einen storybasierten PvE-Modus auf einer neuen Karte, eine umfassende Neugewichtung von Hunderten von Fahrzeugen, einen Matchmaker der nächsten Generation und vieles mehr.

Eine so große Veröffentlichung verdient ebenso große Belohnungen. Von der Version 2.0 bis Mitte Oktober erhält jeder Spieler einfach durch Einloggen epische Geschenke:

Veteranen-Kommandanten (die vor Update 2.0 beigetreten sind): erhalten einen vollständigen Forschungsbaumzweig (Stufe VI–X) und ein umfangreiches Ressourcenpaket mit 2.500 Gold, 15.000 Anleihen, 10 Millionen Credits, 60 Tagen Premium-Account und mehr.

Neue Rekruten (die nach Update 2.0 beigetreten sind): erhalten zwei vollständige Forschungsbaumzweige (Stufe VI–X), drei zusätzliche Premium-Panzer, 60 Tage Premium-Account, 6 Millionen Credits und weitere Boni, um ihre Reise zu unterstützen.

Spieler, die bereits alle Fahrzeuge der Stufen VI bis X besitzen, erhalten exklusive Belohnungen als Anerkennung für ihr Engagement. Diese Geschenke sorgen dafür, dass jeder Kommandant für den Beginn der Stufe XI gerüstet ist.

Alle Inhalte des Updates im Überblick: