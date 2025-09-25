Toniebox 2 im Test: Lohnt sich das Upgrade?

Die Toniebox ist seit Jahren ein fester Bestandteil in vielen Familien: robust, kindgerecht und vor allem bildschirmfrei. Mit der Toniebox 2 bringt Tonies nun die nächste Generation seines Erfolgsprodukts auf den Markt. Neben frischen Farben gibt es Bluetooth, bessere Akkulaufzeit, USB-C und sogar neue interaktive Tonieplay-Spiele. Doch stellt sich die Frage: Brauchen Familien, die schon eine Toniebox besitzen, wirklich ein Upgrade?

Sanfte Pastellfarben für entspannteres Spielen

Schon auf den ersten Blick fällt die neue Farbpalette auf. Statt kräftiger Primärfarben setzt die Toniebox 2 auf sanfte Pastelltöne wie Sunset Red, Cloud Pink, Sky Blue, Tropical Teal und Moon Grey. Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr: Pastellfarben sind nicht nur modern, sie haben auch einen beruhigenden Effekt, was besonders für sensible Kinder, etwa mit ADHS oder Autismus, ein Pluspunkt ist. Eltern profitieren doppelt: Die Box wirkt weniger grell im Kinderzimmer und fügt sich auch optisch besser in Wohnräume ein. Gerade beim abendlichen Vorlesen oder Musikhören kann die entspannte Farbgestaltung helfen, die richtige Stimmung für das Einschlafen zu schaffen.

Neues Design, sicherer und noch robuster

Die Toniebox war schon immer „kinderzimmertauglich“. Mit Version 2 geht Tonies noch einen Schritt weiter. Das Gehäuse ist runder, weicher und aus besonders strapazierfähigem, medizinisch geprüftem Material gefertigt. Die berühmten „Ohren“ für die Lautstärkeregelung sind jetzt größer, flexibler und damit sicherer für Kleinkinder. Das Ergebnis: Die Box ist offiziell für Kinder ab einem Jahr freigegeben, im Gegensatz zur Vorgängerin, die erst ab drei Jahren empfohlen war. Damit begleitet sie Kinder noch länger durchs Aufwachsen. Eltern müssen sich keine Sorgen machen, wenn die Box herunterfällt oder mit in den Garten genommen wird: Sie ist stoß- und speichelsicher konstruiert.

Besserer Klang und mehr Lautstärke

Ein Kritikpunkt an der ersten Toniebox war der eher dünne Klang. Das hat Tonies erhört: Die Toniebox 2 bietet spürbar kräftigeren Bass und klarere Stimmen. Geschichten sind besser verständlich, Musik klingt runder und insgesamt lauter, perfekt für den Einsatz im Kinderzimmer, beim Spielen im Freien oder auf Reisen. Gerade für Musikliebhaber ist das ein echter Gewinn. Wo die alte Box noch wie ein reiner Vorlesewürfel wirkte, kann die Toniebox 2 auch kleine Kinderdiscos beschallen. Gleichzeitig bleibt der Sound auf niedriger Lautstärke angenehm weich – wichtig für Gute-Nacht-Geschichten.

Endlich Bluetooth und Kopfhörer-Unterstützung

Eine der meistgewünschten Funktionen ist nun endlich Realität: Die Toniebox 2 verfügt über Bluetooth 5.2. Damit lassen sich drahtlose Kopfhörer verbinden, ein Segen für Autofahrten oder wenn Geschwister gleichzeitig unterschiedliche Dinge machen wollen. Die Einrichtung erfolgt bequem über die Tonies-App, und Tonies bringt sogar eigene kindgerechte Kopfhörer auf den Markt. Eltern freut außerdem: Die Kopplung erleichtert auch die Ersteinrichtung und spart Nerven beim Setup.

USB-C und längere Akkulaufzeit

Die Ladestation der alten Box gehört der Vergangenheit an. Die Toniebox 2 setzt auf einen modernen USB-C-Anschluss. Das bedeutet: flexibles Laden mit dem gleichen Kabel wie fürs Smartphone, auch unterwegs im Auto oder mit einer Powerbank. Dazu kommt eine verbesserte Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, rund drei Stunden mehr als beim Vorgänger. Für Eltern heißt das: weniger Ausfälle bei langen Reisen oder wenn die Box nachts durchspielen soll.

Kompatibilität und neue Tonieplay-Spiele

Beruhigend für alle bestehenden Tonie-Familien: Alle bisherigen Tonie-Figuren funktionieren auch mit der Toniebox 2. Egal ob Disney, Paw Patrol oder Creative-Tonies, die gesamte Sammlung bleibt nutzbar. Neu sind jedoch die exklusiven Tonieplay-Inhalte. Dank eines LED-Leuchtrings und größerem Speicher bietet die Toniebox 2 interaktive Spiele, Quizze und Abenteuer, bei denen Kinder aktiv mitmachen. So wird aus dem reinen Vorlesewürfel eine Art Lernkonsole ohne Bildschirm. Für ältere Kinder ist das ein cleverer Weg, länger Freude an der Box zu haben.

Wir haben uns hierbei das Paw Patrol Spiel „Heldenhafte Rettung in der Abenteuerbucht“ zuerst angeschaut und es gestaltet sich dabei wie ein interaktives Hörspiel oder fast sogar ein Videospiel zum Zuhören. Es wird gerätselt, geschraubt, Karten können platziert werden, um die Charaktere agieren zu lassen und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Das Disney-Quiz wiederum ist, wie der Name es vermuten lässt, ein sehr spaßiges Quiz rund um die Welt von Disney. Hier werden über das Rad die Antworten ausgewählt und man kann sich dabei richtige Duelle liefern und herausfinden, wer die Nase am Ende vorn hat. Über 500 Fragen testen euer Wissen über “Der König der Löwen”, “Die Eiskönigin”, “Vaiana”, “Encanto” und Co. und die enthaltenen Zufallskarten sorgen für noch mehr Abwechslung mit Fragen zu Figuren wie Robin Hood, Peter Pan, Stitch. Und dann ging es noch auf ins musikalische Bumbaloo mit den LaLaLinos. Dies ist eine klassische Geschichte, die aber über den Controller an verschiedenen Punkten beeinflusst werden kann. Somit wird es eine interaktive Story und lädt auch direkt zum erneuten Durchhören an.

Mehr Kontrolle für Eltern

Mit der überarbeiteten App haben Eltern jetzt mehr Möglichkeiten, die Box aus der Ferne zu steuern. Ob Lautstärke anpassen, Wiedergabe stoppen oder einen Schlaf-Timer setzen, alles geht bequem vom Smartphone aus, ohne das Kinderzimmer betreten zu müssen. Praktisch: Auch ein sanfter Wecker mit Licht und Sound ist neu integriert.

Für wen lohnt sich das Upgrade?

Die Toniebox 2 ist in fast allen Bereichen ein Schritt nach vorn. Sie ist robuster, sicherer und dank Features wie Bluetooth, USB-C und Tonieplay vielseitiger als je zuvor. Für Familien, die neu einsteigen, ist sie klar die bessere Wahl gegenüber der alten Box. Für Besitzer der ersten Generation gilt: Wer zufrieden ist und keine Extras wie Kopfhörer oder interaktive Spiele braucht, kann getrost bei seiner Box bleiben. Doch wer kleine Kinder hat oder das Maximum aus der Tonie-Welt herausholen will, für den ist das Upgrade sehr attraktiv.

Pro

Robusteres, kindersicheres Design ab 1+

Deutlich verbesserte Audioqualität

USB-C statt Dock, längere Akkulaufzeit

Bluetooth für Kopfhörer

Interaktive Tonieplay-Spiele

Volle Kompatibilität mit allen Tonies

Contra

Tonieplay nur auf Toniebox 2 verfügbar

Für reine Hörbücher nicht zwingend nötig

Fazit

Die Toniebox 2 ist die beste Version des beliebten Audio-Würfels, modern, sicher und mit cleveren neuen Features. Für neue Nutzer ein Pflichtkauf, für Bestandsfamilien eine lohnende, aber optionale Investition.