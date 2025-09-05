Toniebox 2 & Tonieplay: Die nächste Generation der Audio-Unterhaltung

Tonies, führender Anbieter für interaktive Audio-Produkte für Kinder, hat mit der Toniebox 2 und dem neuen Zusatz Tonieplay eine markante Produktinnovation angekündigt. Das neueste Modell erscheint ab 15. September 2025 in Europa und ab 5. Oktober in Nordamerika.

Toniebox 2: Mehr Komfort und mehr Funktionen

Die neue Toniebox richtet sich an Kinder von 1 bis 9 Jahren und bringt zahlreiche Verbesserungen:

Schlafmodus mit Licht , Sonnenaufgangswecker und ein dynamischer Light Ring unterstützen sanfte Weck- und Einschlafroutinen.

, und ein unterstützen sanfte Weck- und Einschlafroutinen. Robusteres Design, USB-C-Ladeanschluss und optimierte Handhabung fördern eigenständiges Spielen und Entdecken.

Tonieplay: Interaktive Spiele ohne Bildschirm

Exklusiv für die Toniebox 2 bringt Tonieplay interaktive, werbefreie Spieleeinheiten ins Kinderzimmer:

Spiele, Quizze und Abenteuer ganz ohne Bildschirm, gesteuert über einen Controller , fördern Entscheidungsfreude und Konzentration.

, fördern Entscheidungsfreude und Konzentration. Ideal für Einzelspieler oder gemeinsames Spielen mit Freunden und Familie.

Kompatibilität & Zielgruppen-Expansion

Sämtliche bestehenden Tonies-Figuren funktionieren nahtlos mit der Toniebox 2, umgekehrt lassen sich neue Tonieplay-Games auch auf dem Vorgängermodell nutzen.

Dank „My First Tonies“, speziell für Kinder ab 1 Jahr designt, wird der Einstieg auch für jüngste Nutzer möglich.

Warum das wichtig ist

Mit der Toniebox 2 setzt Tonies einen neuen Standard für bildschirmfreie Audio-Unterhaltung, die Kinder spielerisch anleitet, selbstständig zu hören, zu spielen und zu lernen. Die erweiterten Funktionen und der spielerische Ankauf neuer Altersgruppen zeigen eine klare Wachstums- und Innovationsstrategie des Unternehmen