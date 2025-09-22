The Mandalorian & Grogu – Star Wars 2026 wieder in den Kinos

Die legendäre Sternensaga Star Wars hatte sich zuletzt in den Kinos etwas rarer gemacht und sich mehr auf die Welt der Serien konzentriert. Mit The Mandalorian gelang Disney die populärste Realserie aus dem Star-Wars-Universum und brachte mit Grogu, besser bekannt als Baby Yoda, nicht nur einen neuen, legendären Charakter, sondern gleich ein ganzes Popkultur-Phänomen ins Rampenlicht.

The Mandalorian & Grogu bringt das beliebte Duo Din Djarin und Grogu erstmals auf die große Leinwand und setzt die Geschichte der Serie The Mandalorian fort. Nach dem Sturz des Galaktischen Imperiums versucht die junge Neue Republik, Stabilität in der Galaxis zu schaffen, doch verstreute imperiale Kriegsherren bedrohen weiterhin den Frieden. In dieser Situation werden der mandalorianische Kopfgeldjäger Din Djarin und sein Schützling Grogu um Hilfe gebeten. Unter der Regie von Jon Favreau, dem Schöpfer der Serie, entsteht ein Abenteuer, das Action, emotionale Momente und neue Gefahren miteinander verbindet. Neben Pedro Pascal in seiner Rolle als Din Djarin treten auch neue Figuren auf, darunter Sigourney Weaver als Colonel Ward und Jeremy Allen White als Rotta, der Sohn von Jabba the Hutt. Mit der Musik von Ludwig Göransson und einem Kinostart im Mai 2026 verspricht der Film, die Dynamik zwischen dem Mandalorianer und Grogu in einer größeren, epischen Erzählung weiterzuführen.