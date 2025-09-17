Splinter Cell: Deathwatch: Netflix-Anime startet im Oktober

Ubisoft-Fans müssen weiter auf das Remake von Splinter Cell warten, doch es gibt bald Nachschub in einer anderen Form: Splinter Cell: Deathwatch, eine neue Netflix-Anime-Serie, feiert am 14. Oktober 2025 Premiere.

Sam Fisher kehrt zurück, aber animiert

Die Serie basiert auf Tom Clancy’s Splinter Cell-Franchise und rückt erneut Kultagent Sam Fisher ins Zentrum. In Deathwatch wird er zurück ins Feld gerufen, als ein junger verletzter Operative seine Hilfe benötigt. Für die Umsetzung hat Ubisoft mit den Studios Sun Creature und Fost zusammengearbeitet. Derek Kolstad, bekannt als Schöpfer der John Wick-Filmreihe, übernimmt die Rolle des Head Writers und Executive Producers. Regie führen Guillaume Dousse und Félicien Colmet-Daâge, die dem Projekt ihren eigenen Stil verleihen.

Splinter Cell ist Teil der Netflix-Videospiel-Offensive

Mit Splinter Cell: Deathwatch reiht sich die Serie in eine wachsende Liste von Netflix-Adaptionen großer Gaming-Marken ein. Dazu gehören unter anderem Tomb Raider, Cyberpunk: Edgerunners, Devil May Cry und eine geplante Assassin’s Creed-Serie. Splinter Cell: Deathwatch startet am 14. Oktober 2025 exklusiv auf Netflix. Ein offizieller Trailer ist bereits verfügbar und zeigt erste Eindrücke der düsteren, actiongeladenen Anime-Adaption.