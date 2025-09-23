Painkiller: Neuer „Rogue Angel“-Modus bringt Roguelike-Action ins Höllenfeuer

Saber Interactive und das zugehörige 3D Realms-Label haben gemeinsam mit Entwickler Anshar Studios eine aufregende Neuerung für den kommenden Shooter Painkiller angekündigt: Mit dem Rogue Angel-Modus erwartet Spieler ein eigenständiger Roguelike-Part, der sie in das Reich des Fegefeuers katapultiert. Der Release des Spiels steht für den 21. Oktober 2025 fest, für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rogue Angel: Roguelike trifft auf Hardcore-Shooter

Der Rogue Angel-Modus unterscheidet sich klar von der Hauptkampagne und bietet prozedural generierte Arenen, die sich bei jedem Durchgang neu zusammensetzen. Spieler stellen sich einer brutalen Mischung aus Gegnerwellen und Bosskämpfen, wobei schnelles, kompromissloses Gameplay ganz im Fokus steht. Besonders spannend ist das eigene Fortschrittssystem: Während der Runs können Tarotkarten, Waffen und Items gesammelt werden, die den Weg zu immer stärkeren Builds und einem finalen Showdown mit gewaltigen Bossen ebnen. Damit erweitert Painkiller sein gewohnt düsteres, gnadenloses Gameplay um einen modernen, roguelike-inspirierten Twist.

Koop-Kampagne und brutale Action

Natürlich bleibt auch der Kern des Spiels erhalten: Die Hauptkampagne bietet klassische Painkiller-Action mit schnellen Bewegungen, wuchtigen Waffen und grotesken Gegnern. Neu ist dabei, dass die Kampagne im Koop-Modus mit bis zu drei Spielern bestritten werden kann, ein Feature, das den Höllentrip noch chaotischer und spaßiger machen dürfte.

Versionen, Pre-Order-Boni und physische Extras

Ab sofort sind die Vorbestellungen für Painkiller live. Sowohl in der Standard-Edition als auch in der Deluxe-Edition.

Standard Edition : Enthält das Hauptspiel + das exklusive Iron Crusade-Pre-Order-Skinpack.

: Enthält das Hauptspiel + das exklusive Iron Crusade-Pre-Order-Skinpack. Deluxe Edition : Bietet zusätzlich den Season Pass und die Night Watch-DLC-Erweiterung .

: Bietet zusätzlich den und die . Physische Versionen: Kommen mit dem Burnished Pride-Pack, das goldene Waffenskins freischaltet.

Damit gibt es für Fans reichlich Auswahl, wie sie sich in die Abgründe von Painkiller stürzen wollen. Mit dem Rogue Angel-Modus beschreitet Painkiller spannende neue Wege und kombiniert klassische Hardcore-Shooter-Action mit dem beliebten Roguelike-Prinzip. Prozedural generierte Arenen, ein eigenes Progressionssystem und epische Bosskämpfe sorgen für frischen Wind in der Hölle. Zusammen mit der Koop-Kampagne und umfangreichen Editionen zum Launch am 21. Oktober dürfte Painkiller sowohl Veteranen der Serie als auch neue Spieler ansprechen.