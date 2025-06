Painkiller: Moderne Neuauflage erscheint im Oktober

Saber Interactive bringt in Zusammenarbeit mit 3D Realms und Anshar Studios die kultige FPS-Reihe Painkiller zurück und zwar in einer modernen Neuinterpretation, die am 8. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Vier spielbare Charaktere, Koop-Modus und Dämonenhorden

In der Neuauflage von Painkiller kämpfst du dich als einer von vier spielbaren Charakteren: Ink, Void, Sol oder Roch, durch die dämonischen Ebenen des Fegefeuers. Ziel ist es, den gefallenen Engel Azazel zu stoppen, bevor er seine Invasion der Erde starten kann. Neben einer brutalen FPS-Kampagne, die du allein oder im Online-Koop mit bis zu drei Spielern erleben kannst, warten Upgrades durch Tarotkarten, eine umfangreiche Waffenvielfalt und zahlreiche Dämonen-Gegner auf dich.

Klassische DNA trifft moderne Technik

Trotz aller Neuerungen bleibt sich Painkiller in einem Punkt treu: dem kompromisslosen, schnellen Old-School-Gameplay, das Fans des Originals lieben. Dabei setzt die Neuauflage auf eine moderne Grafikengine, zeitgemäße Steuerung und ein überarbeitetes Gegnerverhalten. Laut den Entwicklern soll das Spielgefühl an klassische Arena-Shooter erinnern, gepaart mit neuen Ideen und frischen Impulsen für das Genre. Painkiller richtet sich somit sowohl an Nostalgiker als auch an neue Spieler, die auf der Suche nach kompromissloser Action sind.

Vorbestellungen für Painkiller gestartet, mit physischen Boni

Ab sofort kannst du Painkiller in zwei Editionen vorbestellen:

Standard Edition – 39,99€

Deluxe Edition – 49,99 € , inkl.: „ Iron Crusade Pack “ mit Bonus-Skins für alle vier Charaktere Sechs Waffen-Skins (u.a. für Electrodriver, Shotgun, Rocket Launcher) Zugang zu drei post-launch DLCs



Physische Vorbestellungen enthalten zudem das exklusive „Burnished Pride Weapons Pack“, das goldene Skins für sechs der ikonischsten Waffen im Spiel bietet.