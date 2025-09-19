Ninja Gaiden 4: Neues „Advanced Gameplay“ zeigt brutale Kämpfe und neuen Charakter Yakumo

Mit der Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 in rund einem Monat heizt Team Ninja die Vorfreude der Fans weiter an. Ein neu veröffentlichtes „Advanced Gameplay“-Video, das bisher unter Verschluss gehalten wurde, zeigt spektakuläre Einblicke in das blutgetränkte Kampfsystem und erstmals den neuen spielbaren Charakter Yakumo.

Yakumo betritt die Bühne

Während Serienveteran Ryu Hayabusa nach wie vor im Zentrum steht, sorgt Yakumo mit seinem aggressiven, blutigen Kampfstil für frischen Wind. Seine Angriffe sind wild, schnell und kompromisslos, wodurch er eine ernsthafte Konkurrenz zu Ryu darstellt. Schon jetzt spekulieren Fans, ob Yakumo zu einem neuen Fanliebling avancieren könnte.

Gameplay zwischen Old-School-Brutalität und moderner Dynamik

Das Video macht deutlich, dass Ninja Gaiden 4 den Spagat zwischen Tradition und Innovation wagt:

Klassische Hack-and-Slash-Brutalität : Gegner werden mit schnellen, tödlichen Kombos regelrecht zerteilt.

: Gegner werden mit schnellen, tödlichen Kombos regelrecht zerteilt. Moderne Kampfmechaniken : Luftkombos, Finisher und flüssige Ausweichmanöver sorgen für Dynamik und Tiefe.

: Luftkombos, Finisher und flüssige Ausweichmanöver sorgen für Dynamik und Tiefe. Hoher Schwierigkeitsgrad: Ganz im Sinne der Reihe erwartet Spieler wieder ein knallhartes Kampfsystem, das präzises Timing und meisterhafte Kontrolle erfordert.

Kritisch betrachtet fallen die gezeigten Umgebungen etwas schlicht aus, doch die Inszenierung der Kämpfe ist so spektakulär, dass dieses Manko im Getümmel leicht untergeht.

Release steht kurz bevor

Ninja Gaiden 4 erscheint bereits im Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Mit Yakumo als neuem Charakter und der Mischung aus Old-School-Blutigkeit und moderner Action verspricht das Spiel, sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger in seinen Bann zu ziehen. Das neue Gameplay-Material unterstreicht, dass Team Ninja die DNA der Reihe bewahrt, gleichzeitig aber neue Impulse setzt. Vor allem die Einführung von Yakumo dürfte das Spielerlebnis erweitern und für Abwechslung sorgen. Ninja Gaiden 4 könnte damit genau das Comeback werden, auf das Action-Fans seit Jahren warten.