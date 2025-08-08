Ninja Gaiden 4 – Vorschau-Feedback begeistert: Kompromisslose Action wie in alten Zeiten

Mit Ninja Gaiden: Ragebound konnte die legendäre Actionreihe kürzlich bereits ein gefeiertes 2D-Comeback feiern. Doch mit Ninja Gaiden 4 steht nun erstmals seit über einem Jahrzehnt ein brandneuer, vollwertiger 3D-Ableger bevor. Und die ersten Eindrücke aus aktuellen Previews klingen vielversprechend. Entwickelt von Team Ninja in Zusammenarbeit mit PlatinumGames, scheint das Spiel ein wahr gewordener Traum für Fans brutaler, technischer Action zu werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Action auf höchstem Niveau, kompromisslos, stylisch, tödlich

Im Zentrum des Hypes steht das Kampfsystem, das laut übereinstimmender Meinung der Fachpresse präzise, wuchtig und herausfordernd zugleich ist. Selbst einfache Gegner fordern den Spielern volle Aufmerksamkeit ab, während klassische Manöver wie der Izuna Drop und der Flying Swallow in atemberaubender Geschwindigkeit ausgeführt werden können. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Kontrolle über zwei Charaktere: Serienveteran Ryu Hayabusa und den Neuzugang Yakumo. Beide verfügen über einzigartige Fähigkeiten:

Yakumo kann in seine Bloodraven-Form wechseln, um Treffer einzustecken und dafür verheerende Gegenschläge zu landen.

Ryu hingegen setzt auf die Gleam-Form, die auf gnadenlose Angriffskombos und extreme Geschwindigkeit ausgelegt ist.

Harte Kämpfe, aber fair mit Anpassungsmöglichkeiten

Die Vorschauberichte loben außerdem, dass der klassische Ninja Gaiden-Schwierigkeitsgrad erhalten bleibt: Fehler werden hart bestraft, exaktes Timing wird belohnt. Wer jedoch einen etwas leichteren Einstieg sucht, darf sich über umfangreiche Zugänglichkeits- und Schwierigkeitsoptionen freuen, eine Neuerung, die sowohl Veteranen als auch Neulinge abholen soll.

Das sagen die Medien über Ninja Gaiden 4

GamesRadar+:

„Es fühlt sich an wie damals – blutig, kompromisslos und stylish. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Gefühl nochmal erleben würde.“

IGN:

„Man wartet über zehn Jahre auf ein Spiel – und dann übertrifft es auch noch die Erwartungen. Ninja Gaiden 4 scheint genau das zu sein.“

TechRadar:

„Kein Soulslike, kein Schnickschnack – einfach nur pures Ninja Gaiden. Gewaltig, schnell, präzise.“

TheGamer:

„Nach zwei Stunden Demo bin ich fast alle Sorgen los. PlatinumGames hat der Reihe sichtbar gutgetan.“

Rückkehr eines Klassikers

Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Mit dem Feedback der ersten Previews im Rücken sieht es ganz danach aus, als könnte dieses Sequel tatsächlich ein neuer Meilenstein in der Geschichte der Reihe werden, kompromisslos, modern und dennoch seinen Wurzeln treu.