Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Das neue Abenteuer erscheint März 2026

Capcom hat offiziell Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection angekündigt. Der neue Teil der beliebten RPG-Reihe wird am 13. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen und verspricht ein völlig neues Abenteuer für alte und neue Fans der Serie.

Ein neues Kapitel im Monster Hunter-Universum

In Monster Hunter Stories 3 übernehmen Spieler die Rolle eines Riders, der enge Bindungen zu sogenannten Monsties aufbaut, legendären Monstern aus der Reihe. Das Spiel spielt 200 Jahre nach einem großen Krieg, der zwei Königreiche spaltete. Die Geburt von Zwillings-Rathalos aus einem einzigen Ei markiert den Beginn einer Geschichte voller verbotener Länder und „verdrehter Schicksale“. Ob als erfahrener Rider oder Neuling: Spieler können sofort in die epische Geschichte eintauchen.