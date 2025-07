Monster Hunter Stories 3 erscheint 2026

Während der heutigen Nintendo Direct Partner Showcase wurde Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection offiziell enthüllt. Der nächste Teil der beliebten Turn‑Based‑Spin‑off‑Reihe erscheint im Jahr 2026. Wir sind jetzt schon sehr gespannt auf den Titel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was ist die Monster Hunter Stories‑Reihe?

Die Monster Hunter Stories-Serie verbindet das beliebte Monster‑Jäger‑Universum von Capcom mit einem tieferen RPG‑Erlebnis. Anstatt Monster zu jagen, greift man die Eier auf, zieht seine „Monsties“ auf. Und kämpft an ihrer Seite in rundenbasierten Gefechten. Gegen wilde Monster und einzigartige Bossgegner. Der erste Teil erschien 2016 für den Nintendo 3DS, wurde 2024 als Remaster für Switch, PS4 und PC neu aufgelegt. Der Nachfolger Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin veröffentlichte Capcom 2021 auf Switch, später auch für PC und PS4. Und wurde besonders für seine epische Story und das ausgefeilte Buddy‑System gelobt, obwohl er gelegentlich für repetitives Missionsdesign und technische Mankos kritisiert wurde. Auch ein Anime mit dem Titel Monster Hunter Stories: Ride On lief zwischen 2016 und 2018 mit insgesamt 75 Episoden in Japan und sorgt für zusätzliche Tiefe zur Lore.

Was bisher noch nicht bekannt ist

Kein genauer Veröffentlichungsmonat , nur das Jahr 2026 wurde genannt.

Keine näheren Angaben zu Story, Gameplay-Neuerungen oder Plattformüberschneidungen.

Unklar bleibt, ob es wieder, wie beim Vorgänger, internationale Releases für mehrere Plattformen geben wird, bislang gilt eine Switch 2‑Exklusivität.

Warum das für RPG‑Fans spannend ist

Mit Twisted Reflection kehrt der Fokus erneut auf storybasierte Monster‑Sammlung, strategische Kämpfe und emotionale Bande zwischen Reitern und ihren Monsties zurück. Die vorherigen Titel überzeugten mit farbenfroher Präsentation, sympathischen Charakteren und charmanten, oft „pokémonartige“ Mechaniken. Kombiniert mit tiefen Weltenbau‑Elementen und Fanservice. Nach dem Erfolg von Wilds im Hauptuniversum, Capcoms bisher schnellstverkauftes Spiel nach nur drei Tagen auf dem Markt, scheint Capcom auch bei der Stories‑Reihe weiter auf Qualität und Serientreue zu setzen. Mehr Infos natürlich bei uns, sobald diese bekannt sind.