Microsoft Flight Simulator 2024 startet im Dezember auf PS5, PSVR2-Support in Arbeit

Die Gerüchteküche hatte recht: Microsoft Flight Simulator 2024 hebt tatsächlich auch auf der PlayStation 5 ab. Der Release ist für den 8. Dezember 2025 angesetzt, womit erstmals auch PlayStation-Spieler*innen in den Genuss des legendären Flugsimulators kommen.

Die nächste Evolutionsstufe der Simulation

Obwohl die Jahreszahl im Titel etwas anderes vermuten lässt, handelt es sich bei Flight Simulator 2024 um die neueste und technisch fortschrittlichste Version der Reihe. Entwickelt von Asobo Studio und Microsoft, nutzt das Spiel eine stark weiterentwickelte Engine, die modernste Technologien wie Cloud-Berechnung, maschinelles Lernen, realistische Physik und State-of-the-Art-Grafik vereint.

Das Ergebnis soll die immersivste und akkurateste Flugsimulation aller Zeiten bieten – mit einer nie dagewesenen Detailtiefe, realistischen Wetterbedingungen und globaler Kartografie in Echtzeit. Besonders spannend für PlayStation-Fans: Microsoft hat bestätigt, dass PSVR2-Support in Arbeit ist. Damit könnten Spieler*innen in Zukunft direkt aus dem Cockpit heraus ein noch intensiveres Flugerlebnis genießen. Einen konkreten Termin für die VR-Unterstützung gibt es allerdings noch nicht.

Ein Meilenstein für die Serie und für PlayStation

Die Ankündigung ist ein echtes Novum, denn die Reihe galt bisher vor allem als Xbox- und PC-Flaggschiff. Dass Microsoft Flight Simulator 2024 jetzt auch auf die PlayStation 5 kommt, dürfte die Community der Simulationsfans noch einmal deutlich erweitern. Ob Hobby-Pilot, Technik-Enthusiast oder einfach nur jemand, der die Welt von oben sehen möchte: Mit dem Start von Microsoft Flight Simulator 2024 am 8. Dezember 2025 hebt eine neue Ära der Flugsimulation auch auf der PlayStation ab. Mit dem kommenden PSVR2-Support steht zudem ein Feature bevor, das für noch mehr Immersion sorgen dürfte.