Marvel’s Wolverine hat endlich Neuigkeiten

Fans dürfen sich freuen. Laut einem Bericht von Insider Gaming soll das heiß erwartete Marvel’s Wolverine schon sehr bald wieder ins Rampenlicht treten. Demnach sei der nächste Trailer zum PS5-Exklusivtitel bereits fertig und werde „fast sicher“ im kommenden State of Play von Sony gezeigt.

Die Gerüchte passen ins Bild. Seit 2019 hat Sony jedes Jahr im September ein State of Play oder PlayStation Showcase veranstaltet. Und auch diesmal wird eine Präsentation gegen Monatsende erwartet. Zwar lief erst vor Kurzem das State of Play zu 007: First Light, doch Brancheninsider gehen fest davon aus, dass in den kommenden Wochen ein allgemeines Showcase folgt.

Erster großer Auftritt seit 2021

Sollte Wolverine tatsächlich Teil der Show werden, wäre es der erste offizielle Auftritt seit der Ankündigung 2021. Zwar kursierten nach dem Insomniac-Hack 2023 bereits erste Gameplay-Schnipsel im Netz, doch diese hatten keine Auswirkungen auf die kreative Richtung des Spiels. Offiziell veröffentlicht wurde bisher jedoch nichts. Die Vorfreude auf frisches Material ist also riesig.

Was uns noch erwartet

Neben Wolverine könnten im neuen State of Play auch weitere Highlights auftauchen. Insider spekulieren über ein Update zu Marathon sowie die Enthüllung eines neuen 2,5D-God-of-War-Spiels. Marvel’s Wolverine dürfte jedoch den krönenden Abschluss bilden. Schließlich gehört das Action-Adventure schon jetzt zu den am meisten erwarteten Spielen dieser Generation. Falls das Spiel wider Erwarten nicht im State of Play zu sehen ist, bleibt immer noch The Game Awards im Dezember als möglicher Rahmen für den neuen Trailer.