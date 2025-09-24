LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers im Test

LEGO Star Wars ist und bleibt ein Dauerbrenner in der Welt des dänischen Klemmbausteinspezialisten. Nachdem wir die letzte Review der Onyx Cinder gewidmet haben, schauen wir uns heute das Set LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers genauer an und betrachten es nicht nur aus der Sammler-, sondern auch aus der Kinderperspektive.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers bietet ein detailliertes und interaktives Modell des Raumschiffs des ikonischen Kopfgeldjägers Din Djarin aus Star Wars: Das Buch von Boba Fett, der von vielen nur The Mandalorian (Der Manalorianer) oder kurz Mando genannt wird. Sein leichter Sternenjäger basiert auf den berühmten Schiffen der königlichen Sicherungstruppe von Naboo, bietet jedoch einige Modifikationen. Das Modell verfügt über je ein Cockpit für Din und Grogu, die sich öffnen uns schließen lassen, einen Laderaum und einen integrierten Shooter mit Federmechanismus. Insgesamt sind vier Minifiguren enthalten: Din Djarin, Peli Motto, Grogu und ein BD Droide. Die Mini-Minifigur von Grogu stellt für viele Fans hier sicherlich ein Highlight dar.

Bezeichnung Der N-1 Starfighter des Mandalorianers Art.-Nummer 75325 Teileanzahl 412 Alter 9+ Veröffentlichung Juni 2022 UVP 64,99 € Minifiguren 4 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 45 – 60 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Star Wars:

Das Star-Wars-Universum spielt in einer weit entfernten Galaxis, in der unzählige Völker, Planeten und Kulturen existieren. Im Zentrum steht die Macht, ein mystisches Energiefeld, das von den Jedi für Frieden und von den Sith für Unterdrückung genutzt wird.

Die Geschichte umfasst den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, seine Verwandlung in Darth Vader und die Erlösung durch seinen Sohn Luke. Parallel dazu kämpfen die Rebellen gegen das Galaktische Imperium und später der Widerstand gegen die Erste Ordnung. Neben der Skywalker-Saga erweitern Serien, Romane, Comics und Spiele die Galaxis um neue Helden, Schurken und Epochen. So erzählt Star Wars letztlich den zeitlosen Konflikt zwischen Gut und Böse, Hoffnung und Verzweiflung, Macht und Verantwortung.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers kommt in einer Umverpackung im charakteristischen LEGO-Star-Wars-Design. Auf der Vorderseite wird eine Action-Darstellung des aufgebauten LEGO-Modells, das mit einem passenden Hintergrund in Szene gesetzt wurde, gezeigt. Auf der Rückseite findet sich eine Darstellung des geöffneten Modells gepaart mit Detailaufnahmen, die den Shooter und den versteckten Laderaum zeigen.

Obwohl das Set ursprünglich aus 2022 stammt, die aktuelle Charge wird bereits mit Papiertüten ausgeliefert. Insgesamt befinden sich drei Tüten in der Umverpackung, von denen zwei zur ersten Baustufe gehören. Die ausführliche Bauanleitung liegt natürlich ausgedruckt bei, ebenso enthalten ist ein kleiner Stickerbogen.

Der Bauprozess:

Wie man es von LEGO kennt, wird in der beiliegenden Bauanleitung der Aufbau des Sets LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann. Besonders für Erstbauende sehr hilfreich.

Mit nur zwei Baustufen ist der Aufbau überraschen übersichtlich unterteilt. Im ersten Bauabschnitt, der zwei Papierbeutel umfasst, findet man die Figur von Din und baut die gesamte Grundstruktur des Starfighters auf.

Im zweiten und schon letzten Abschnitt finden wir die Figuren von Peli, Grogu und den Droiden. Der Starfighter erhält nun abschließend die Cockpit-Verkleidungen und auch seine Triebwerke.

Der Bau des Modells ist kurzweilig und besonders die Triebwerke kombinieren auf spannende Art und Weise Bautechniken und diverse Einzelteile. Die Altersempfehlung von 9+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn (mit etwas Hilfe) kommen auch etwas jüngere Kinder hier gut klar. Den Hinweis in der Bauanleitung bezüglich einer Gefahr für die Augen in Verbindung mit dem Shooter sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Gestaltung und Qualität:

Dass bei LEGO Punkte, wie die Qualität der Bausteine, die Passgenauigkeit und auch die Farbgebung auf sehr hohem Niveau sind, ist hinlänglich bekannt. Der Sitz der Steine ist zuverlässig, stellenweise brauchen jüngere Kinder etwas Hilfe beim richtigen Festdrücken. Die Größe des fertigen Modells ist tatsächlich sehr beeindruckend, es erreicht eine Länge von 42 cm. Es kommen sowohl bedruckte Steine, als auch drei Aufkleber zum Einsatz. Letztere bieten eine gute Qualität, aber natürlich wäre hier ein bedruckter Stein die etwas elegantere Lösung gewesen.

Die Minifiguren

Die enthaltenen Figuren verfügen über detaillierte Drucke, insbesondere Mando ist sehr schön gestaltet. Aber unser Highlight ist die quasi Mini-Minifigur von Grogu. Kaum größer als ein 1×1-Stein verfügt er dennoch über einen detaillierten Kopf und einen passenden Print.

Der Spielwert:

Auch das Set LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers verfügt wieder über einige interaktive Details. So lassen sich die beiden Cockpits öffnen und schließen, sodass Mando und Grogu im Fighter Platz nehmen können. Das Raketenpack von Mando kann man in einem versteckten Laderaum verstauen. Ein tolles Feature ist auch der Shooter mit Federmechanismus. Die „Laserprojektile“ steckt man dort einfach ein und dann kann man auf der Oberseite drücken und die Projektile werden abgeschossen. Die Kraft ist überraschend groß und man kann problemlos zwei Meter weit schießen. Hier sollte man tatsächlich aus nächster Nähe mit den Augen vorsichtig sein.

Fazit:

Das Set LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers ist wieder einmal ein gut gelungenes Modell, dem der Spagat, zwischen Sammlermodell für AFOLs und Spielmodell für Kinder, gut gelingt. Der Fighter bietet eine beeindruckende Größe und schöne Details. Dank der Cockpits, des Shooters und der Figuren ist auch der Spielwert sehr hoch.

Der UVP beläuft sich auf 64,99 €, aktuell (Stand: 24.09.2025) ist das Set aber schon ab etwa 46 € erhältlich. Für ein Star-Wars-Lizenzset dieser Größe ein insgesamt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Baustein-Set LEGO Star Wars 75325 – Der N-1 Starfighter des Mandalorianers wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.