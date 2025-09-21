LEGO Star Wars 75374 – Die Onyx Cinder im Test

LEGO Star Wars ist schon lange eine der erfolgreichsten Themenwelten des schwedischen Klemmbausteinspezialisten. Wir schauen uns in diesem Test nun das Set LEGO Star Wars 75374 – Die Onyx Cinder genauer an und betrachten es nicht nur aus der Sammler-, sondern auch aus der Kinderperspektive.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Star Wars 75374 – Die Onyx Cinder beeinhaltet ein detailreiches Modell des Raumschiffs aus der Disney+ Serie Star Wars: Skeleton Crew. Mit 1325 Teilen und einer Länge von über 36 cm bietet es sowohl Bau- als auch Spielspaß. Das Modell verfügt über ein Cockpit, ein Passagierabteil, einen Frachtraum sowie drehbare Triebwerke und rotierbare Geschütztürme, die für actionreiche Szenen sorgen. Im Set enthalten sind fünf Minifiguren: Jod, Wim, KB, Fern und Neel mit denen kleine Fans eigene Abenteuer im Star Wars Universum spielen können. Besonders auffällig ist der neue Alienkopf von Neel sowie die farbigen Taschenlampen der Crew, die sich im Schiff verstauen lassen. Durch die Kombination aus Spiel- und Ausstellungswert ist die Onyx Cinder ein Highlight für Fans ab 10 Jahren.

Bezeichnung Die Onyx Cinder Art.-Nummer 75374 Teileanzahl 1325 Alter 10+ Veröffentlichung August 2024 UVP 139,99 € Minifiguren 5 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Nein Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 120 – 180 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Star Wars:

Das Star-Wars-Universum spielt in einer weit entfernten Galaxis, in der unzählige Völker, Planeten und Kulturen existieren.

Im Zentrum steht die Macht, ein mystisches Energiefeld, das von den Jedi für Frieden und von den Sith für Unterdrückung genutzt wird.

Die Geschichte umfasst den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, seine Verwandlung in Darth Vader und die Erlösung durch seinen Sohn Luke.

Parallel dazu kämpfen die Rebellen gegen das Galaktische Imperium und später der Widerstand gegen die Erste Ordnung. Neben der Skywalker-Saga erweitern Serien, Romane, Comics und Spiele die Galaxis um neue Helden, Schurken und Epochen.

So erzählt Star Wars letztlich den zeitlosen Konflikt zwischen Gut und Böse, Hoffnung und Verzweiflung, Macht und Verantwortung.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Star Wars 75374 – Die Onyx Cinder kommt in einer Umverpackung im charakteristischen LEGO-Star-Wars-Design mit großem Logo und. Auf der Vorderseite wird eine Action-Darstellung des aufgebauten LEGO-Modells, das mit einem passenden Hintergrund in Szene gesetzt wurde, gezeigt. Auf der Rückseite findet sich eine Darstellung des geöffneten Modells gepaart mit Detailaufnahmen, die die Funktionen und den damit verbundenen Spielwert zeigen.

In der Verpackung finden sich die gedruckte Bauanleitung und der Stickerbogen in einem extra Umschlag, die Bausteine teilen sich auf dreizehn Tüten auf. Da das Set bereits im letzten Jahr erschienen ist, sind hier die Steine noch in Tüten aus Einwegplastik verpackt. In aktuellen Sets kommen nur noch Papiertüten zum Einsatz.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Star Wars 75374 – Die Onyx Cinder sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist in insgesamt dreizehn Baustufen unterteilt. Die drei mitgelieferten Figuren sind dabei auf die Baustufen 1, 4 7, 11 und 13 aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt findet man die Figur von Wim und baut das Passagierabteil der Onyx Cinder auf. So hat man direkt einen interessanten Start in den Aufbau des Sets.

Im zweiten Abschnitt finden wir diverse Technic-Elemente, mit denen wir das Grundgerüst des Schiffs konstruieren. Die Lochsteine und Technic-Verbinder verleihen dem Modell so einen besonders stabil verbundenen Kern.

Mit dem dritten Beutel komplettieren wir den Kern des Schiffs weiter und ergänzen ihn um erste Verkleidungselemente.

Im vierten Abschnitt bekommen wir die Figur von Neel, mit einem sehr detaillierten Kopf. Der Kern des Schiffs erhält Verblendungen und der Bereich der Landefüße wird weiter ausgebaut.

Im fünften Abschnitt sind wir mit dem weiteren Ausbau des Kerns beschäftigt. Nun wird auch die Mechanik zum Verstellen der Antriebe fertiggestellt.

Der sechste Abschnitt bringt uns nicht nur die Minifigur von Fern, hier erhält die Onyx Cinder auch ihr Cockpit. Dieses verfügt über ein Dach zum Aufklappen und eine detaillierte Inneneinrichtung mit Steuerpulten. Auch die linke Klappe des Raumschiffs können wir montieren.

Nach all dem Arbeiten am Kern des Schiffes, geht es in Abschnitt sieben nun richtig an die Außenverkleidung. Der Bugbereich wird im oberen Teil verschlossen. Über die Kombination von Scharnierelementen mit Platten ergeben sich die unterschiedlich angewinkelten Seiten des Raumschiffs.

Abschnitt acht enthält nun auch die Einzelteile für die unteren Seiten der Front. Diese Elemente werden ebenfalls angewinkelt montiert.

Mit Abschnitt neun folgt schließlich auch der obere Teil des Rumpfs. Wie üblich gibt es hier auch wieder einige Bauteile in verrückten Farben an nicht sichtbaren Stellen.

Wir nähern uns dem Ende des Baus und verleihen der Onyx Cinder im 10. Abschnitt jetzt auch die Außenverkleidung der Oberseite des Hecks. Darüber hinaus montieren wir auch die Klappe an der rechten Seite sowie die zweiteilige Heckklappe.

Der elfte Abschnitt wird besonders spannend. Denn unsere Onyx Cinder erhält jetzt auf der linken Seite ihre Antriebe. Diese müssen lediglich auf die Schwenkmechanik gesteckt werden. Darüber hinaus erhalten wir die Figur von KB.

Der zwölfte Abschnitt verleiht der rechten Seite ebenfalls ihre Schwenkantriebe. Die Montage ist natürlich quasi der anderen Seite spiegelbildlich entsprechend.

Der finale dreizehnte Abschnitt bringt letzte Details mit sich. Die Onyx Cinder erhält angedeutete Geschütze und mit insgesamt sechs Stud-Shootern sogar funktionale. Diese verschießen LEGO Studs (die runden, flachen 1×1 Elemente), eine Freude für jeden Staubsaugroboter. Zum Abschluss erhalten wir nun auch die Figur von Jod.

Der Bau des Modells ist sehr unterhaltsam und beinhaltet viele verschiedene Bautechniken. Die Altersempfehlung von 10+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn (mit etwas Hilfe) kommen auch etwas jüngere Kinder hier gut klar. Besonders aufpassen muss man bei der Montage der Technic-Elemente, da hier die Ausrichtung besonders entscheidend ist.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine, die Passgenauigkeit und auch die Farbgebung hervorragend. Stellenweise braucht man natürlich etwas mehr Kraft, um einen 100%igen Sitz der Teile sicherzustellen. Die charakteristische Form der Onyx Cinder ist im Modell sehr schön umgesetzt und auch die Skalierung in ein händelbares LEGO-Modell ist gut gelungen. Das Innengerippe aus Technic-Elementen verleiht dem Schiff eine sehr hohe Stabilität, was der Bespielbarkeit sehr zuträglich ist. Etwas schade ist, dass hier konsequent nur Aufkleber zum Einsatz kommen. An der ein oder anderen Stelle hätte sich auch ein bedruckter Stein angeboten. Die Aufkleber sind jedoch passgenau gefertigt und auch sauber gedruckt. Sehr schön detailliert sind auch die Figuren gestaltet. Besonders der Kopf von Neel ist sehr gut gelungen.

Der Spielwert:

Das Set LEGO Star Wars 75374 – Die Onyx Cinder schafft sehr gut den Spagat zwischen Spiel- und Sammlermodell und ist für beide Fan-Gruppen interessant. Ein Highlight für den Spielwert sind hier natürlich die schwenkbaren Antriebe. Über eine innere Mechanik sind diese so verbunden, dass man lediglich einen Hebel bewegen muss, um den Winkel zu verändern.

Ebenso wichtig für den Spielwert sind die verschiedenen Klappen und die dahinter verborgene Inneneinrichtung. So lassen sich Geschichten im Passagierabteil nachspielen und Jod kann wirklich im Cockpit Platz nehmen. Hier wurden auch liebevoll viele Details versteckt, wie die detaillierten Möbel oder die beiden versteckten Kisten im Frachtraum. Die dank der Stud-Shooter funktionierenden Geschütze sind ebenso ein cooles Detail und erreichen durchaus eine Reichweite von bis zu 1 m. Da sie jedoch besonders kleine Steine verschießen, sind sie auch eine Freude für jeden Staubsaugerroboter. Zum Glück liegen mehr Studs bei als die Geschütze aufnehmen.

Fazit:

Das Set LEGO Star Wars 75374 – Die Onyx Cinder ist ein sehr gelungenes Modell, dem der Spagat, zwischen Sammler- und Spielmodell für Kinder, sehr gut gelingt. Es bietet viele verborgene Details und einen hohen Spielwert. Ein besonders Highlight sind hier natürlich die synchron schwenkbaren Antriebe des Schiffs.

Der UVP beläuft sich auf 139,99 €, aktuell (Stand: 21.09.2025) ist das Set aber schon ab etwa 100 € erhältlich. Für ein Star-Wars-Lizenzset ein insgesamt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

