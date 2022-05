HOLY Energy Gaming Booster – Erfahrungsbericht

Einleitung:..

Zocken ist schon lange nicht mehr nur noch ein Hobby. Viele betreiben dies als Sport, genau genommen als eSport. Auch hier muss man trainieren und seine Leistungsfähigkeit steigern, damit man besser wird und die Überhand in einem Match behält. Doch was ist, wenn man doch mal eine kleine Downphase hat, aber weiterzocken muss, weil man mitten in einem Turnier steckt? Hier gibt es viele Methoden und Möglichkeiten sich auf legalen Weg zu pushen. eSport Booster sind aktuell schwer im kommen und es gibt eine Vielzahl an Herstellern, die um die Gunst der Spieler kämpft. Wir durften für euch sechs Sorten von HOLY Energy testen und wollen euch nun unseren Erfahrungsbericht näher bringen. Wir haben zwei Tubs á 350 g zugeschickt bekommen und für die anderen vier Sorten, welche wir im Test hatten, gab es noch ein Probepack, bestehend aus vier Tüten a drei Sorten.

HOLY Energy:..

HOLY Energy ist der neue Gaming Booster auf dem Markt und soll als erster Booster eine echte Alternative zum Energy Drink sein. Dies soll erreicht werden, weil der Hersteller auf Zucker, Taurin und weitere Inhaltsstoffe verzichtet.

„HOLY ist die erste echte Alternative zu ungesunden Energy Drinks. Das Motto: Geiler Geschmack mit gutem Gewissen – ohne Bullshit wie Zucker, Taurin & künstliche Aromen“

„HOLY ist ein junges Startup aus Berlin, dass eine echt leckere & gesündere Alternative zu Energy Drinks entwickelt hat. Geiler Geschmack & geile Wirkung – ohne Zucker & Co.“

Unboxingvideo und Geschmackstest:..

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Verpackung und die Nachhaltigkeit:..

Die Tubs von HOLY Energy kommen in einem knalligen Design zum Kunden und sind immer passend zu der jeweiligen Sorte gestaltet. Nehmen wir als Beispiel die neue Sorte Peach Panther. Passend zur dunklen Dschungelkatze ist die Verpackung in einem schlichten Grün gehalten, dass den Dschungel imitieren soll. Mittig platziert ist die räuberische Katze und der HOLY Energy Schriftzug. Rechts neben dem HOLY Energy Logo bekommt man einen kleinen Einblick auf die Geschmacksrichtung, auch wenn der Peach Panther nur Pfirsich suggeriert, so muss man hier erwähnen, dass neben Pfirsich noch ein wenig Aprikosengeschmack beim Peach Panther enthalten ist. Wir finden, dass sich hier der Hersteller HOLY Energy ein lustiges Gimmick einfallen lassen hat, um ihre Produkte zu präsentieren.

Darüber hinaus muss man einen weiteren Punkt bei der Verpackung erwähnen, denn Nachhaltigkeit wird bei HOLY Energy großgeschrieben. Hier wird nicht wie bei der Konkurrenz auf Kunststoff Tubs gesetzt, sondern verstärkte Pappe. Auch der Deckel ist aus Pappe gefertigt, lediglich der Zwischendeckel zum luftdichten verschließen wurde aus Kunststoff gefertigt. Hier sollten sich andere Hersteller ruhig mal eine Scheibe von abschneiden, denn nachhaltige Verpackungen werden in der Zukunft immer wichtiger werden.

Overall kann man hier also festhalten, dass sowohl Verpackungsmaterialien und Design uns positiv überrascht haben und wir hier an der Stelle ein paar Pluspunkte verteilen werden. Natürlich beziehen sich die Pluspunkte auf das Verpackungsmaterial und weniger auf das Design, denn Design ist immer ein persönliches Empfinden.

Inhaltsstoffe:..

Das Energy Drinks nicht unbedingt zu den gesunden Getränken gehört, sollte sicherlich bekannt sein. Aber auch hier gilt immer die Faustformel, je nach dem wie viel und wie oft verzehrt man solch einen Energy Drink. Doch wie schaut es hier mit dem Booster von HOLY Energy aus? Wir schauen uns kurz und knackig die wichtigsten Inhaltsstoffe an.

NewCaff

Grüntee Extrakt mit L Theanin

LipoCholine

Acetyl-L-Carnitin

L-Tyrosin

Verschiedene Vitamine (B2, B3, B5, B6, B12, C & D)

Und weiteres

NewCaff: Dein gleichmäßiger Koffein Push

Koffein ist der meist konsumierte, psychotrope Wirkstoff der Welt – sei es durch Kaffee, Tee oder Energy Drinks. Und das nicht ohne Grund. Es ist schließlich für seine aufputschende Wirkung bekannt und viele Gamer möchten nicht ohne. Die Chancen stehen gut, dass du auch dazu gehörst. Stimmts? Aber wie wirkt Koffein eigentlich?

Der Prozess – in einfachen Worten: Sobald du Energie verbrauchst, signalisieren dir deine Adenosin-Rezeptoren im Gehirn Müdigkeit. Wenn du aber Koffein konsumierst, blockiert es diese und blendet so die Müdigkeit aus. Das kann sehr hilfreich z.B. für deine Gaming Sessions sein!

Grünteeextrakt mit L-Theanin: Balancierter Push

Wenige würden Grüntee in einem Energy Drink erwarten. Dennoch sagen wir: Grüntee ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Inhaltsstoff in unserem Produkt und wir sind uns sicher, dass viele Experten dieser Aussage zustimmen werden! But why?

Grüntee – der Allrounder aus der Natur: Grüntee wird immer beliebter. Ausdauersteigerung und die antioxidative Wirkung sind nur zwei Vorteile, die in Studien bewiesen wurden. Wichtiger ist aber das enthaltene L-Theanin,welches in Kombination mit Koffein eine absolute Wunderwaffe ist und daher unter Experten gerne als Traumpaar bezeichnet wird.

Das Traumpaar Koffein & L-Theanin erklärt: L-Theanin beeinflusst die Konzentration deiner Neurotransmitter, welche ein Gefühl von Ruhe verursachen. Während das Koffein dir den Koffein-Push gibt, zeigen etliche Studien, dass L-Theanin Koffein-Nebenwirkungen wie Nervosität ausgleicht. Somit erreichst du deinen Koffein-Push ganz ohne Crash!

Warum L-Theanin nicht in Reinform: Das haben wir uns überlegt, allerdings ist es in Deutschland nicht legal! Laut Einschätzung des Bundesamt für Risikobewertung (BfR) ist noch zu wenig über die Wirkung von isoliertem L-Theanin bekannt. Ein Grüntee-Extrakt, welches L-Theanin enthält, ist jedoch unbedenklich und daher erlaubt.

LipoCholine: Premium Qualität für dein Gehirn.

Cholin hat in den letzten Jahren besonders unter Bio-Hackern immer mehr Aufmerksamkeit erfahren. Das nicht ohne Grund! Cholin ist nämlich ein Vorläuferstoff des Neurotransmitters Acetylcholin, der im Gehirn eine wichtige Rolle spielt und immer verfügbar sein sollte.

Signalübertragung: Acetylcholin ist sowohl für die Informationsweiterleitung im Gehirn als auch für die Schnittstelle zwischen Nerven und Muskeln essentiell. Ohne Acetylcholin ist die Kommunikation gestört und du stehst gewissermaßen auf der Leitung. Gerade beim Gaming sollte das auf keinen Fall passieren. Daher ist eine ausreichende Cholinversorgung essentiell.

Tschüss Unterversorgung: Leider nehmen 90% der Menschen nicht genug Cholin über die Ernährung auf und können daher nicht genug Acetylcholin entwickeln. Zum Glück gibts HOLY Energy. Mit 500mg LipoCholine, einem markengeschützten Cholin, liefern wir dir Cholin in bester Qualität.

Die Wirkung vonCholin ist auch in vielen Studien bewiesen. In einer bekannten US-Studie z.B. zeigten Probanden, die mehr Cholin aufnahmen, sowohl ein besseres verbales als auch visuelles Gedächtnis.

Acetyl-L-Carnitin: Energie für dein Gehirn

Viele von Euch werden diesen Stoff nicht kennen oder nur mit L-Carnitin aus Fitness Supplements vertraut sein. Aber was bringt das überhaupt und wieso ist Acetyl-L-Carnitin in HOLY Energy?

Umwandlung von Fett in Energie: (Acetyl-) L-Carnitin hilft Fettsäuren in Energie umzuwandeln. Dabei bringt das Carnitin Fettsäuren zu den Mitochondrien (Kraftwerkzellen des Körpers), wo sie gespalten und in Form von Adenosintriphosphat (ATP) als Energie freigesetzt werden.

Gerade in Fitness-Supplements ist es daher sehr beliebt. Cool, aber was bringt das beim Gaming? L-Carnitin wäre in der Tat unnötig, Acetyl-L-Carnitin ist jedoch sehr sinnvoll. Wieso fragst du?

Die Acetylgruppe: Acetyl-L-Carnitin hat die Besonderheit, dass es die Blut-Hirn-Schranke passieren und so anders als L-Carnitin auch im Gehirn Fettsäuren zu Energie umwandeln kann. Daher wird es unter Experten zu Recht als L-Carnitin des Gehirns bezeichnet.

Das ist noch nicht alles! Acetyl-L-Carnitin untersützt die Herstellung des Neurotransmitters Acetylcholin, der wiederum für die Reiz- und Informationsweiterleitung im Gehirn essentiell ist. Um deinen Gaming Drive zu pushen also unerlässlich!

L-Tyrosin: Dein Muntermacher fürs Nervensystem

Die Aminosäure L-Tyrosin gewinnt aufgrund ihrer vielfältigen Wirkung für Körper und Geist in der Supplement Szene seit Jahren an Beliebtheit. Zu den Vorteilen für deine Gaming Session zählen:

Dopaminherstellung: L-Tyrosin kann die Bildung von Neurotransmittern wie Dopamin, Adrenalin und Nonadrenalin beeinflussen. Unzählige Studien zeigen, dass Dopamin z.B. die Stimmung reguliert sowie Motivation und Antrieb fördert.

Schutz vor oxidativem Stress: Durch den Einfang von freien Sauerstoffradikalen, welche Zellen und Fette schädigen können, schützt L-Tyrosin deinen Körper vor oxidativem Stress.

Studien: Es gibt zahlreiche Studien, die auf die Wirkung von L-Tyrosin in deinem Körper eingehen. Forscher der Universität Leiden haben z.B. bewiesen, dass sich die Einnahme positiv auf dein Working Memory ausübt. Andere Studien (z.B. der US Army) haben L-Tyrosin zusätzlich eine Beeinflussung deiner kognitiven und körperlichen Leistungsfähigkeit attestiert.

Da sowohl dein Working Memory als auch deine Ausdauerfähigkeit beim Zocken eine wichtige Rolle spielt, haben wir uns entschieden die relevante Menge von 0,8 Gramm pro Portion beizufügen.

Pfeffer-Extrakt | Piperin: Scharfer Bio-Enhancer

Pfeffer-Extrakt ist eine Zutat, die du vermutlich nicht in einem Energy Drink erwarten würdest. Allerdingshat Pfeffer-Extrakt absolut seine Berechtigung. Und warum genau?

Piperin – das Naturwunder: Der Grund ist das im Pfeffer-Extrakt enthaltene Piperin, das für eine Vielzahl an Wirkungen bekannt ist. Hierzu zählen z.B. die Produktion von Beta-Endorphinen, die Optimierung des Dopaminhaushalts (erinnerst du dich noch an oben?!) oder die Förderung der Nervenzellen. Klar, hilfreich fürs Gaming – bekommst du über andere Stoffe aber einfacher!

Viel wichtiger ist Piperins Rolle als sogenannter Bio-Enhancer. Aber was ist ein Bio-Enhancer? Einfach formuliert ermöglicht ein Bio-Enhancer Wirkstoffen ihre Wirkung bestmöglich zu entfalten. Viele Inhaltsstoffe verlieren sonst beim ersten Durchlaufen der Leber ihre Wirkung (auch als First-Pass Effekt bekannt). Bei HOLY Energy wirkt Piperin dem entgegen. Als Bio-Enhancer verringert das Piperin nicht nur den First-Pass Effekt, sondern erhöht auch die Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe.

Panax Ginseng: Das Wundermittel aus Asien

Panax Ginseng ist eine beliebte Heilpflanze, welche seit Jahrtausenden in der asiatischen Heilkunde verwendet wird. Nicht ohne Grund! Immerhin ist es für eine Vielzahl an förderlichen Wirkungen bekannt.

Power der Natur: Hierzu haben Wissenschaftler eine antioxidative Wirkung (Schutz der Zellen), die Förderung deines Immunsystems sowie die Verbesserung deines Energie-Levels festgestellt. Panax Ginseng ist aber auch für seine Wirkung im Zusammenhang mit kognitiver Leistung und Stress bzw. Reduktion von Blutdruck bekannt. Zuständig hierfür sind die im Panax Ginseng enthaltenen Ginsenoide. Da die Wirkung primär hiervon abhängt, ist ein hoher Ginsenoid Anteil essentiell.

Studie zu kognitiver Performance: Auch wenn in Europa zu Panax Ginseng (noch) keine verbindliche Marketing Aussagen getroffen werden dürfen, so haben viele Studien eine Verbesserung der mentalen Leistungsfähigkeit durch Panax Ginseng festgestellt. Eine Studie der Newcastle University hat bspw. gezeigt, dass Panax Ginseng zu signifikanten Verbesserungen in kognitiven Tests führt und dabei sogar die mentale Erschöpfung reduziert.

Quelle: (HOLY ENERGY)

Sorten:..

Der Hersteller HOLY bietet mit seinem HOLY Energy Booster aktuell sieben verschiedene Sorten an. Wir haben von HOLY die Sorten „Peach Panther“ (neuste Sorte) und „Strawberry Shark“ als 350 g Tubs zugeschickt bekommen und „drei“ weiteren Sorten „Tropical Tiger“, „Citrus Cobra“ und „Raspberry Raptor“ als Probepack in dreifacher Ausführung. Eigentlich umfasst das Trial Pack vier Sorten, allerdings haben wir die Sorte „Strawberry Shark“ bereits als Tube, daher haben wir diese nun nicht noch mal aufgeführt. Also zwei Mal die volle Ladung und dreimal zum Testen der Sorten, um am Ende auch ein Fazit zum fast kompletten Produktfolio abgeben zu können.

Wir haben die HOLY Energy Booster nun knapp zwei Wochen getestet, um uns ein besseres Bild vom Booster verschaffen zu können. Dies gewährleistet, dass das am Ende auch ein vernünftiger Erfahrungsbericht ist, denn einen Tag einen Booster zu testen und am Ende nur ein Placebo-Effekt zu haben, dient nicht als Grundlage einer guten Review.

1 of 1

Peach Panther: Die Sorte Peach Panther ist die neueste Kreation von HOLY Energy und wurde von uns als Erstes verköstigt. Wenn man nun den Namen Peach Panther hört, denkt man natürlich an die volle Dröhnung Pfirsich, doch neben Pfirsich befindet sich noch die süße Aprikose mit an Board. Wir hatten ja schon einige Booster auch mit Pfirsichgeschmack im Test und keiner konnte hier wirklich überzeugen, könnte aber auch an dem Wort „Eistee“ vor dem Pfirsich liegen, denn mit dem klassischen Eistee Pfirsich hatte keiner der Hersteller eine Punktlandung getroffen. Doch bei HOLY Energy ist eben kein Eistee Pfirsich, sondern Pfirsich mit einem Hauch von Aprikose. Man schmeckt hier durchaus den natürlichen Geschmack der Pfirsich, doch die Aprikose schleicht sich langsam von hinten heran und ist tendenziell schon fast zu präsent im Geschmack. Die neue Sorte Peach Panther ist dennoch eine extrem leckere Sorte und schmeckt auch nicht zu süß.



Strawberry Shark: Als nächste Sorte haben wir uns Strawberry Shark gegönnt und waren sehr gespannt wie die Kombination aus Erdbeere, Mandarine und einer Note Limette so schmecken wird. Süße schmackhafte Erdbeere trifft auf einen Hauch von Limette, ja und die Mandarine könnte irgendwo auch noch dazwischen sein. Die Mandarine ist unserer Meinung aber sehr passiv im Geschmack und das ist nicht unbedingt schlecht, denn so, wie Strawberry Shark schmeckt, ist es einfach perfekt. In jedem Fall ein süßlicher Geschmack für den Sommer mit einem Hauch von erfrischender Limette. Im Vergleich zu anderen Booster mit Erdbeergeschmack ist der von HOLY Energy auch nicht zu süß. Wir freuen uns auf die drei weiteren Sorten im Test und machen direkt mit dem nächsten Kandidaten weiter.



Tropical Tiger: Nun geht es exotischer weiter mit der Sorte Tropical Tiger. Wenn man an tropische Früchte denkt, fallen einem direkt ein paar Klassiker ein wie zum Beispiel Drachenfrucht, Ananas, Guave, Mango, Litschi, Maracuja und vieles mehr. Mit Ananas und Maracuja haben wir hier die zwei Früchte, welche sich im Booster Tropical Tiger befinden, unserer Meinung nach in der falschen Zusammensetzung, denn hier hätten wir uns gewünscht, wenn das Hauptaugenmerkmal auf die Ananas wäre und eben nicht der von der Maracuja. Mit Maracuja konnte ich mich persönlich noch nie anfreunden. Dies soll nun aber nicht bedeuten, dass die Sorte nicht schmeckt. Tropical Tiger schmeckt erfrischend und ist eiskalt einfach ein schöner Boosterbegleiter für den Sommer, auch wenn er meinen Geschmack nicht so ganz trifft.



Citrus Cobra: Kommen wir nun zu der Sorte Citrus Cobra zu sprechen, denn hier wird es nun anders wild. Eine Symbiose aus einem Zitrusmix und Kalamansi, ja richtig gelesen „KALAMANSI“. Wir haben diese Frucht noch nie probiert und wussten zum Teil nicht mal, dass das überhaupt eine Frucht ist. Hätte am Ende auch ein Ninja Turtle sein können….. Aber mal Spaß beiseite, die Kalamansi Frucht kommt vermutlich ursprünglich aus China und ist eine natürlich entstandene Hybride aus der Mandarine Citrus Reticulata und der Kumquat-Art Fortunella Margarite….. und die Pizza ist damit nicht gemeint. Eigentlich wollten wir ja keinen Spaß mehr daraus machen, aber die Namen verleiten einen förmlich dazu…. Der Zitrusgeschmack ist deutlich herauszuschmecken und dann ist da noch diese gewisse unbekannte Note auf dem Gaumen, welche wir auch nach dem Wikipedia Eintrag nicht zuordnen können. Aber Overall eine leckere Sorte, welche sehr erfrischend ist.



Raspberry Raptor: Und schon sind wir bei der letzten Sorte angekommen, welche uns zum Testen zugeschickt worden ist. Raspberry Raptor ist, wie der Name schon vermuten lässt mit Himbeere und einer Note „Yuzu“. Schon wieder so eine Frucht die vermutlich die wenigsten da draußen kennen werden. Die Yuzu Frucht hat ihre Herkunft in Japan und ist eine Zitrusfrucht und bringt einen säuerlichen und einen leicht süßlichen Geschmack mit sich, abgerundet wird es mit einer nuancierten Bitternote begleitet. Himbeere ist unserer Meinung auch immer ein schwieriges Thema, denn entweder schmeckt es viel zu süß oder der Geschmack wird überhaupt nicht getroffen und schmeckt wie ein Chemie-Unfall. Umso überraschter waren wir, wie gut ein Booster mit Himbeere doch schmecken kann, nicht zu süß, geschmacklich sehr gut getroffen und die Yuzu Note rundet das Ganze sehr schön ab.

Nun haben wir fünf der sieben HOLY Energy Sorten verköstigt und werden mal schauen, ob wir euch eventuell noch ein Update zu den Sorten Blueberry Bear und Lions Lemonade nachreichen können. HOLY Energy war rein geschmacklich nun vorne an der Spitze, der von uns getesteten Booster. Der Hauptgrund dürften die natürlichen Aromen sein und auch der Fakt, dass die HOLY Energy Booster einfach nicht diesen typischen zu süßen Geschmack haben.

Anwendung:..

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge von 7 g Pulver darf nicht überschritten werden!

Der Hersteller HOLY Energy empfiehlt, die 7 g Portion mit 500 ml Wasser anzureichen. Dann soll man das Ganze gut im passenden Shaker schütteln. Den HOLY Energy Booster solltet ihr circa 30 Minuten vor dem Gaming trinken, zumindest ist das unsere Erfahrung. Damit seid ihr direkt im Fokus und habt eventuell das Match eures Lebens.

Beim HOLY Energy Booster löst sich das Pulver problemlos auf, hier könnte man auch direkt eine kleinere Portion in einer Tasse anrühren. Ausnahme ist hier NewCaff, denn NewCaff ist mikroverkapselt und löst sich nicht zu 100 % auf. Solltet ihr also noch kleine Körner im Getränk sehen, wird die mit Sicherheit NewCaff sein. Mit seinen 160 mg Koffein gehört HOLY Energy zwar eher zu den schwächeren Booster auf dem Blatt Papier, allerdings muss man dies positiv erwähnen.

Bei Energy Drinks gibt es ja eine gesetzliche Vorgabe von 32 mg pro 100 ml, diese Regelung mit 160 mg bei 500 ml gibt es bei Pulver allerdings nicht. Dennoch finden wir es gut, dass man sich hier als Booster Hersteller auch ein paar Gedanken gemacht hat und nicht wie andere Hersteller gut 50 – 100 mg mehr Koffein in der Rezeptur befinden.

Am Ende gilt bei Energy Booster natürlich immer die Selbstkontrolle. Auch bei einem HOLY Energy kann man überdosieren, darüber brauchen wir an dieser Stelle nicht diskutieren, allerdings ist der Spielraum viel größer, falls doch mal 9 Gramm anstelle von den empfohlenen 7 Gramm im Shaker landen.

Erfahrung mit HOLY Energy:..

Wir haben zwei der sieben Sorten als 350 g Tube zugeschickt bekommen, und dank der Starterbox gab es noch vier weitere Sorten als Probepacks (na ja eigentlich drei, da wir Strawberry Shark als Tube erhalten haben). Diese haben wir nun knapp drei Wochen ausführlich getestet. Immer wenn wir das Bedürfnis hatten, sich ein wenig zu pushen, haben wir uns einen leckeren HOLY Energy angerührt. Auch wenn man eigentlich fit genug war, haben wir uns einen Drink zubereitet, um einfach zu schauen, ob man wirklich einen effektiven Boost mit dem Booster von HOLY Energy erlebt.

Eine 350 g Dose a 7 g reicht für 50 Portionen. Bei einem Preis von 39,99 Euro zahlt ihr also pro Portion vom HOLY Energy Booster nur knapp 0,80 Euro. Wenn man nun mal schaut, was eine Dose Rockstar oder Monster Energy bei einem regulären Preis kostet, ist dies ein klarer Sieg für den HOLY Energy Booster. Die größten Vorteile sind aber der Verzicht auf Zucker, Taurin und künstliche Aromen so wie Farbstoffe.

Die Kombination aus NewCaff, Grüntee-Extrakt, LipoCholine, Acetyl-L-Carnitin, L-Tyrosin, Pfeffer-Extrakt und Panax Ginseng sollen dabei helfen, einen langen Effekt des Boosters zu erreichen. Hier soll nicht schon nach kurzer Zeit Schluss sein. Eine Überdosierung empfehle ich definitiv nicht, denn dies schlägt doch recht schnell auf den Magen. Bis zu 9 g waren noch verträglich, alles drüber sollte man sehr kritisch sehen und sich zweimal die Frage stellen, ob man zum Weiteren pushen, solch ein Booster missbrauchen sollte. Am Ende schadet ihr auch mit solch einem Produkt eurer Gesundheit.

Wir konnten auch einen Push mit HOLY Energy vernehmen, allerdings fiel dieser durch die 160 mg Koffein etwas geringer aus, als es mit anderen Boostern der Fall war. Aber es war ausreichend und unterm Strich zählt die Gesundheit eben auch mehr, als sich die volle Dröhnung Booster reinzuschütten. Und gerade bei dem Thema Gesundheit sammelt HOLY Energy massig Pluspunkte. Dann muss man auch positiv hervorheben, dass bei HOLY Energy an die Umwelt gedacht wird.