Hell Is Us – Gamescom 2025 Hands-On

Die Gamescom 2025 war wieder voll mit Hochglanz-Titeln, die mit wuchtigen Ständen, blinkenden Trailern und PR-Power um Aufmerksamkeit buhlten. Doch wie jedes Jahr fanden sich auch diesmal die wahren Perlen eher abseits des Rampenlichts. Einer dieser Geheimtipps: Rogue Factor’s Hell Is Us. Kein bombastischer Messestand, kein Marketing-Feuerwerk, nur das, worauf es ankommt: eine fokussierte Demo, die genau das zeigte, was zählt: ein Action-Adventure, das dich nicht mit Wegweisern füttert, sondern dich bewusst im Dunkeln tappen lässt. Und genau darin liegt der Reiz des neuen Titels aus dem Hause Nacon.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Lost in Hadea – sich verlaufen als Spielprinzip

In Hell Is Us bist du Rémi, ein Deserteur, der nach Jahren an seinen Heimatort Hadea zurückkehrt, um seine Eltern zu finden. In dem, vom Bürgerkrieg heimgesuchten, Ort ist nichts mehr so, wie es einst war. Mysteriöse Kreaturen, die „Hollow Walkers“, geistern nach einem übernatürlichen Event, der sogenannten „Calamity“, durch die verwaisten Straßen und Gebäude von Hadea. Eine Prämisse, wie man sie aus Silent Hill kennt, aber doch ganz anders.

Hell Is Us möchte, dass du dich verläufst, es möchte dir das Gefühl des Lost-Seins vermitteln, nicht um dich zu ärgern, sondern um dich zu motivieren mit offenen Augen deine Umgebung zu erkunden. Und das Erkunden ist der eigentliche Star des Spiels. Keine Minimap, keine Questmarker, kein blinkendes „Da lang, bitte!“ – kurz gesagt, Ubisofts schrecklichster Albtraum in Gameform. Es gibt keinen Kompass, der dich führt, stattdessen musst du aufpassen, zuhören, hinsehen. Ein NPC deutet vage in Richtung eines zerstörten Bauwerks? Finde es selbst! Siehst du Rauch am Horizont? Dann geh dahin. Dieses „Ich hab’s allein gecheckt“-Gefühl, das viele Spiele inzwischen glattbügeln, ist hier die Belohnung – and it’s worth it!

1 von 4

Kämpfe – Survival statt Choreografie

Natürlich gibt’s auch Kämpfe und diese folgen altbekannten Mustern: Third-Person, Ausweichen, Parieren, Blocken. So weit so klassisch. Allerdings scheinen die Bewegungen aber bewusst schwerfällig entwickelt zu sein. Jeder Schlag hat Gewicht, jede Ausweichrolle muss sitzen. Das System belohnt Geduld, Taktik und Präzision nicht hektisches Buttonmashing.

Spannend ist vor allem das Heilungs-Feature: Während der Fights sammelst du Partikel, die du im richtigen Moment in einen Heilimpuls umwandeln kannst. Dabei entsteht eine Risk/Reward Abwägung: greifst du weiter an, oder ziehst du dich zurück, um die kostbare Heilung zu zünden?

Die Kämpfe fühlen sich zunächst träge und schwerfällig an, wirken dadurch aber auch weniger wie Tanzchoreografien und mehr wie das, was sie sein sollen: Überlebenskampf gegen etwas, das du nicht mal ganz verstehst.

1 von 2

Gamescom-Vibes: Erinnerungen an Morrowind und Dark Souls

Das vielleicht größte Kompliment, das man den Entwicklern von Hell Is Us machen kann, wurde in den Community-Foren wiederholt angesprochen: Dieses Spiel fühlt sich an wie die alten Zeiten, als man in Morrowind stundenlang nach einem Questziel suchte oder in Dark Souls versehentlich in einem Gebiet landete, das man eigentlich noch gar nicht betreten sollte. Endlich wird man als Gamer:in mal wieder Ernst genommen und mit dem Spiel allein gelassen. Nicht, weil man den Schwierigkeitsgrad nach oben drehen wollte, sondern weil es dir zutraut, selbst den Weg zu finden.

Release: Bald ist es so weit

Am 4. September 2025 ist es endlich soweit. Dann erscheint Hell Is Us für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wer schon mal reinschnuppern will: Die kostenlose Demo ist bereits seit August draußen, und die lohnt sich.

Fazit: Kein Spiel für GPS-Gamer

Hell Is Us ist kein Adventure für jeden. Wer gerne Marker jagt und Map-Icons abarbeitet, wird hier wahnsinnig. Aber wer das Kribbeln liebt, wirklich auf seine Umgebung zu achten, sich zu verirren und am Ende stolz auf die eigene Entdeckung zu sein, der sollte sich das Release Date dieses Spiels dick im Kalender anstreichen.

Auf der Gamescom hat Hell Is Us gezeigt, dass es sich mutig gegen den GPS-Wahnsinn moderner Spiele stellt und die Gaming-Community nicht bevormunden möchte. Ehrlich gesagt ist es genau das, was wir wieder mehr in der Entwicklung der Spiele sehen wollen. In diesem Sinne wünschen wir eine aufregende Reise durch Hadea … and: watch your steps!

Zusammenfassung der Specs in der Übersicht