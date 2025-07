Hell is Us: Neues Gameplay-Video zeigt düstere Dungeons

Nacon und Entwickler Rogue Factor haben einen neuen Gameplay-Trailer zu ihrem düsteren Third-Person-Adventure Hell is Us veröffentlicht. Im Fokus steht diesmal das Dungeon-System, das laut Entwickler ein „integraler Bestandteil“ der Geschichte sein soll. Der Titel erscheint am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Willkommen in Hadea, einer Welt zwischen Bürgerkrieg und Mysterien

Hell is Us entführt die Spieler:innen in das fiktive, vom Bürgerkrieg zerrüttete Land Hadea. Das von uralten, mysteriösen Phänomenen heimgesucht wird. Über das zerstörte Land verteilt finden sich vergessene Dungeons, die nicht nur Gefahren bergen, sondern auch die Geschichte Hadeas Stück für Stück enthüllen. Im neuen Trailer, kommentiert von Creative Director Jonathan Jacques-Belletête, erhalten wir einen intensiven Eindruck vom Aufbau, der Atmosphäre und den Herausforderungen der Dungeons. Jedes Gewölbe soll sich durch ein einzigartiges Design, eigene Rätselmechaniken und individuelle Gegnerarten auszeichnen. „Die Dungeons erfordern ein Zusammenspiel aus Beobachtungsgabe, logischem Denken und kämpferischem Geschick“, heißt es. „Jedes Dungeon-Erlebnis endet in einem finalen Showdown, gefolgt von Enthüllungen über Hadeas düstere Vergangenheit.“

Zwischen Action, Erkundung und erzählerischer Tiefe

Hell is Us setzt auf eine dichte Atmosphäre, surreale Kreaturen und einen Mix aus intensiven Kämpfen und narrativem Storytelling. Die Dungeons dienen nicht nur als Herausforderungen, sondern treiben auch die Hauptgeschichte voran. Und sind eng mit den übernatürlichen Ereignissen in Hadea verbunden. Jonathan Jacques-Belletête, der zuvor an Titeln wie Deus Ex: Human Revolution mitwirkte, beschreibt das Spiel als „eine persönliche Reise durch eine Welt voller Wahnsinn, Gewalt und verlorener Wahrheit.“ Mit dem neuen Trailer steigt die Vorfreude weiter – Hell is Us verspricht eine kompromisslose und kunstvolle Spielerfahrung, die Mystery, Krieg und Horror auf spannende Weise vereint.