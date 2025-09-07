[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – Highlights

Zu unserem 15. Geburtstag gab es einige Highlights, hier wollen wir nochmal die wichtigsten zeigen.

Das große Highlight ist natürlich unsere Gaming-PC-Verlosung gemeinsam mit Memory-PC. Die Konfiguration des PCs wurde von uns gemeinsam mit Memory PC festgelegt, durch die Verfügbarkeit einzelner Komponenten behalten wir uns Anpassungen vor, natürlich nicht in Form eines Downgrades.

CPU AMD Ryzen 5 7600X Mainboard Gigabyte B650 Eagle AX WIFI RAM 2*16 GB DDR5 RAM 6000 MHz Corsair Vengeance RGB CL30 CPU-Kühler SQ-COOLER AIO 360 (schwarz) mit Polartherm by Thermal Grizzly GPU AMD Radeon RX 9060 XT (Hersteller nach Verfügbarkeit) SSD Samsung 990 EVO Plus 1 TB Gehäuse be quiet! Pure Base 501 DX (schwarz) Netzteil be quiet! Pure Power 13 M 750 Watt



Game2Gether 15. Geburtstag – MemoryPC Gaming-PC



Aber das war natürlich nicht die einzige Verlosung in der ersten Woche, denn das zweite Highlight war die Grafikkarten-Verlosung mit Sapphire. Die Sapphire Nitro+ RX 7700 XT ist eine Premium-Grafikkarte, die auf der aktuellen AMD RDNA 3-Architektur basiert und Gamern maximale Leistung für flüssiges und detailreiches Spielen bietet. Mit satten 12 GB GDDR6-Speicher, einem 192-Bit-Interface und einer beeindruckenden Speicherbandbreite von über 430 GB/s ist sie bestens gerüstet für anspruchsvolles Gaming in WQHD und sogar in 4K-Auflösung. Die hohen Taktfrequenzen von bis zu 2.599 MHz im Boost-Modus sorgen für gestochen scharfe Bilder und kurze Reaktionszeiten, perfekt für schnelle Action und visuell aufwendige Spiele.



Game2Gether 15. Geburtstag – Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7700 XT





Ebenfalls ein Highlight, die FRITZ!Box 5690 Pro von AVM, die euren Glasfaseranschluss mit der Power von WiFi 7 vereint (zum Gewinnspiel).

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025, 23:59 Uhr