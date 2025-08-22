[Gewinnspiel] 15 Jahre Game2Gether – AVM

Im aktuellen Zeitalter ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Hier kann die passende Router-Hardware über Sieg und Niederlage entscheiden. Heute verlosen wir mit unserem Partner AVM die Fritz!Box 5690 Pro, passend für Glasfaser und DSL-Surfer.

FRITZ!Box 5690 Pro – die volle Power von Wi-Fi 7 für Glasfaser und DSL

Maximal schnelles WLAN mit Wi-Fi 7 – auch im neuen 6-GHz-Band – für Ihren Glasfaser- oder DSL-Anschluss. Ein 2,5-Gigabit-WAN/-LAN-Anschluss, vier Gigabit-LAN-Anschlüsse und USB 3.1 für höchste Anschlussvielfalt. Zigbee und DECT für das beste FRITZ! Smart Home. Komfortable Telefonie, intelligente Sicherheitsfeatures für sorgenfreies Surfen und Streamen. Kurz: Die FRITZ!Box 5690 Pro ist Ihr Profi für das digitale Zuhause.

Wi-Fi 7 – Ultra-Highspeed-WLAN für Ihr Heimnetz

Triband-WLAN mit Unterstützung für Wi-Fi 7: Die FRITZ!Box 5690 Pro hebt Ihr WLAN mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 18.490 MBit/s auf ein neues Level. Sie profitieren auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten von höchsten Datenraten und ruckelfreiem Streaming. Selbst große Datentransfers im Heimnetz sind mit der FRITZ!Box 5690 Pro im Handumdrehen erledigt. Das zusätzlich verfügbare 6-GHz-Frequenzband ermöglicht höchste Geschwindigkeiten. Dank der Unterstützung von Wi-Fi 6E starten Sie sofort mit vielen aktuellen Smartphones und Tablets durch.

Die neueste WLAN-Generation hat einige Tricks gelernt, um Ihr WLAN-Erlebnis zu perfektionieren: Multi-Link-Operation (MLO) ermöglicht Wi-Fi-7-Geräten auf mehreren Frequenzbändern gleichzeitig Daten zu senden und zu empfangen. Mit dem Punctured Mode kann Ihr WLAN Störungen umschiffen. Ihre FRITZ!Box kümmert sich ganz automatisch um die beste Verbindung.

Modem Lichtwellenleiter/​SFP (G-PON), ADSL2+/​VDSL2, VDSL2-SuperVectoring (Profil 35b), Annex B/​J/​Q; SFP Transceiver für AON (FRITZ!SFP AON), SFP Transceiver für GPON (FRITZ!SFP GPON)

Modemanschluss 1x SFP, 1x RJ-45

WAN 1x RJ-45 (2.5GBase-T, shared mit LAN)

LAN 4x RJ-45 (10/​100/​1000Base-T), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, shared mit WAN)

Telefon 1x analog (RJ-11/​TAE), 6x DECT

Wireless Wi-Fi 7 (802.11a/​g/​n/​ac/​ax/​be), simultan

Übertragungsrate 1148Mbit/s (2.4GHz), 5764Mbit/s (5GHz), 11528Mbit/s (6GHz)

Pseudoklasse BE18500

Sicherheit WPA, WPA2, WPA2/​WPA3-Transition Mode, WPS

Antennen intern

Anschlüsse 1x USB-A 3.1 (10Gb/​s)

Band-Fähigkeiten Tri Band (simultan)

Mesh Mesh (geteiltes Band)

Leistungsaufnahme 12W (Verbrauch, Betrieb), 30W (Verbrauch, max.), 12V/​3.5A/​42W (max. Netzteilleistung)

Farbe weiß, rot

Abmessungen 268x165x75mm

Besonderheiten MU-MIMO, IPv6, VoIP, TPC/​DFS, unterstützt Mobilfunkmodems (4G/​5G), Matter, ZigBee

Herstellergarantie fünf Jahre

Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz 1148Mbit/s (Spatial Streams: 4×4, Bandwidth: 40MHz, Modulation: 1024-QAM)

Übertragungsrate 802.11be (Wi-Fi 7) 5GHz 5764Mbit/s (Spatial Streams: 4×4, Bandwidth: 160MHz, Modulation: 4096-QAM)

Übertragungsrate 802.11be (Wi-Fi 7) 6GHz 11528Mbit/s (Spatial Streams: 4×4, Bandwidth: 320MHz, Modulation: 4096-QAM)

